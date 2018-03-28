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Американскую учительницу обвинили в половых сношениях с 13-летним школьником
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Американскую учительницу обвинили в половых сношениях с 13-летним школьником 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Учительницу из американского штата Аризона обвинили в сексе с 13-летним школьником. Об этом пишет New York Post.
По данным суда, 27-летняя Бриттани Замора (Brittany Zamora) с 1 февраля по 8 марта успела три раза переспать с учеником, а также несколько раз занималась с ним оральным сексом во время встреч в ее машине. Подросток рассказал, что отношения начались после того, как педагог стала флиртовать с ним и отправила свою фотографию в обнаженном виде. Также женщина писала ему, что «хочет его каждый день и подольше». Еще один ученик также заявил полиции, что учительница присылала ему свои снимки.
Замору арестовали после того, как о происходящем узнали родители мальчика: они обнаружили непристойные сообщения, установив на его телефон приложение для наблюдения. Об этом затем рассказали школьной администрации, ее представители в свою очередь обратилась в полицию.
Как отмечается, у Заморы есть муж. Родители пострадавшего заявили, что мужчина звонил отцу подростка, предлагал встретиться и умолял не сообщать властям о произошедшем. Он также заявлял, что его жена «совершила большую ошибку, но любит детей».
Женщина может выйти под залог в 250 тысяч евро, однако даже если это произойдет, работать в этой же школе она не продолжит. Какое наказание ей грозит, не сообщается.
В марте сообщалось о бывшей учительнице из американского штата Алабама по имени Чарли Паркер, которая решила бороться за право заниматься сексом с учащимися. Ранее 31-летнюю женщину обвинили в домогательствах к двум 16-летним учащимся.
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