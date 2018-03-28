Мизуна — японская капуста для ленивых

В последние годы дачники наконец-то начали избавляться от присущего им консерватизма и все больший интерес проявляют к «заморским» культурам. Если и вы решили разнообразить ассортимент выращиваемых овощей каким-нибудь необычным растением, обратите внимание на мизуну — листовую капусту, которая непременно покорит вас своими многочисленными достоинствами.

Мизуна

Описание растения

Мизуна (Brassica rapa subsp. nipposinica var. laciniata) принадлежит к семейству Капустные и по ботаническим характеристиками она ближайшая родственница капусты пекинской и китайской. Кочан не образует, а урожай отдает в виде пышной розетки зеленых или фиолетовых листьев, которая может достигать высоты 40-50 см. Мизуну называют японской капустой за ее азиатское происхождение: родина этой культуры — страна восходящего солнца. А в Японии, как известно, что попало не выращивают и не едят, там ценятся растения, которые совмещают в себе и вкус, и пользу.

Мизуна и пак-чой на грядке

Именно такими характеристиками обладают нежные листья мизуны (мицуны), именуемой также зеленой горчицей — она дает пикантное и очень приятное послевкусие, хотя горчичных масел в ней содержится гораздо меньше, чем в настоящей листовой горчице. Листочки этой капусты не только очень вкусны, но и невероятно полезны — это настоящий кладезь витаминов и минералов. А в сочетании со скороспелостью (урожай можно собирать уже через месяц после посадки), высокой урожайностью и неприхотливостью в уходе мизуна среди остальных «заморских» культур становится претендентом №1 для постоянной прописки на наших грядках.

Листья мизуны очень вкусны и полезны

Японская капуста, высаженная ранней весной, продолжит радовать вас щедрым урожаем витаминной зелени вплоть до глубокой осени — листья после каждой срезки очень быстро отрастают. К концу сезона у основания розетки образуется небольшой конусовидный корнеплод, он вполне съедобен и по вкусу напоминает брюкву. На второй год вегетации растение выбрасывает цветонос и дает семена. Правда, некоторые экземпляры нередко приступают к размножению уже в первый сезон — в начале лета уходят в цвет (причина — излишне длинный световой день).

На второй год вегетации растение выбрасывает цветонос и дает семена

Помимо многочисленных «внутренних» достоинств, мизуна привлекает к себе внимание незаурядной внешностью. Ее мелкие невзрачные цветки восторга не вызывают, а вот густооблиственная розетка, составленная из красивых резных листочков, может дать фору многим декоративным культурам. Эта азиатская принцесса украсит любую огородную грядку, а также станет отличным компаньоном для цветочных культур, растущих в цветнике.

Выращивание

Японскую капусту можно попробовать вырастить через рассаду. В этом случае семена высаживают сразу в отдельные стаканчики, так как эта культура не переносит повреждений корневой системы, и пересаживают сеянцы на грядку в возрасте 17-20 дней. Однако некоторые огородники утверждают, что у мизуны, выращенной через рассаду, повышается склонность к цветушности.

Мизуну лучше высаживать прямым посевом в грунт

Поскольку семена мизуны прорастают уже при температуре +3…+4°С, а молодые всходы выдерживают кратковременные заморозки до -5°С, гораздо проще (и надежнее) сразу посеять японскую капусту на грядку в открытом грунте или теплице. Для получения непрерывного конвейера витаминной зелени сев можно провести в несколько сроков с интервалом 12-15 дней. Мизуна — культура короткого светового дня, поэтому лучше всего будет развиваться весной, во второй половине лета и осенью. В первой половине лета длительное освещение заставляет растения стрелковаться, поэтому в этот период грядку ежедневно нужно накрывать темным нетканым материалом, сокращая светлое время до 10-12 часов. Зато холодостойкость этого овоща позволит собирать урожай вплоть до глубокой осени, а высокая отдача при самом простом уходе не оставит равнодушным ни одного огородника — такие «беспроблемные» растения обычно поселяются на грядках навсегда.

Более щедрый урожай можно получить, если сажать мизуну ранней весной и во второй половине лета

Эта листовая капуста будет лучше развиваться на открытом солнечном участке. В тени более высокорослых растений её листья становятся не такими яркими, а розетка получается менее пышной. Мизуна поражается теми же болезнями, что и другие представители семейства Капустные, поэтому не высаживайте ее после «родственников» — других видов капусты, редиса, дайкона, редьки.

Посадка

Японская капуста будет отлично развиваться на легком плодородном грунте. Поэтому, готовя грядку под посадку, внесите на каждый м² по полведра перегноя и 1-2 стакана древесной золы, а затем перекопайте землю на штык лопаты. На песчаных почвах для повышения влагоемкости под перекопку вносят глину, а тяжелый глинистый грунт, наоборот, разрыхляют песком или перепревшими древесными опилками.

Семена японской капутсы дают дружные всходы через 3-5 дней (Фото с сайта wikimedia.org)

Семена мизуны сохраняют отличную всхожесть на протяжении 3 лет после сбора. Перед посадкой их нужно обеззаразить, а вот замачивать необязательно — они прекрасно прорастают и без этого в течение 3-5 дней. Выбрать семена японской капусты вы можете в нашем маркете. ^market_search [капуста японская,4] Семена этой культуры мельче, чем у белокочанной капусты — размером с маковые зернышки. Поэтому при посадке их заглубляют не более чем на 0,5 см, высевая в неглубокие борозды, расположенные на грядке с интервалом 30 см. После появления всходов растения прореживают, оставляя между ними интервал 25-30 см. При загущенной посадке мизуна формирует слаборазвитые листовые розетки и теряет урожайность.

Главное требование мизуны — достаточное содержание влаги в почве, при котором она одарит вас нежными и сочными листьями. Поэтому поливайте растения регулярно с тем расчетом, чтобы грунт на грядке все время оставался в умеренно влажном состоянии. При этом важно избегать дождевания посадки, особенно холодной водой из шланга — в таких условиях листья мизуны загнивают. Поливайте растения под корень отстоянной и нагретой на солнце водой, а после поливов не забывайте рыхлить междурядья и выпалывать сорняки.

Мизуну поливают под корень отстоянной водой

Мизуна очень быстро отдает урожай и имеет свойство накапливать нитраты в листьях. Поэтому при выращивании этой скороспелой культуры откажитесь от подкормок минеральными препаратами и отдайте предпочтение натуральным удобрениям. После каждой срезки подкармливайте растения раствором сброженной травы (1:10), на ведро которого добавлен стакан просеянной древесной золы. Азиатка отлично отзывается на такую питательную смесь и быстро наращивает новую розетку листьев.

Древесная зола пригодится для подкормок и защиты растений от вредителей

Древесная зола пригодится вам и в борьбе с вредителями мизуны — крестоцветной блошкой, капустной мухой, капустной молью и другими вредными насекомыми, которые покушаются на культуры семейства Капустные. Для этого каждые 7-10 дней опудривайте растения просеянной золой по росе.

Сбор урожая и хранение

В зависимости от сорта мизуна готова к уборке спустя 30-60 дней после посева. Для потребления в пищу можно срывать отдельные листочки или полностью обрезать листовую розетку, оставляя небольшие черешки — спустя 14-17 дней вы снова получите порцию урожая. Японскую капусту после уборки лучше всего сразу подать к столу в свежем виде — приготовить витаминный салат или украсить ажурными листочками бутерброды. А если хорошо просушенные листья герметично обернуть пищевой пленкой и положить в холодильник, можно сохранить урожай еще на протяжении недели.

Японскую капусту после уборки лучше всего сразу подать к столу в свежем виде

Кроме этого, листья мизуны можно добавлять в супы, готовить из них начинки для пирогов и вторые блюда — в тушеном виде они прекрасно сочетают с мясом и рыбой. Для использования в зимнее время листья замораживают, сушат и маринуют.

Мизуна на подоконнике

С приходом устойчивого похолодания листовая розетка японской капусты отмирает. Поэтому если вы хотите продлить потребление витаминной зелени, перед наступлением заморозков аккуратно выкопайте с грядки несколько растений и пересадите их в цветочные горшки, наполненные плодородным грунтом.

Выращивая мизуну на подоконнике, можно иметь на столе витаминную зелень круглый год Горшечные растения не следует сразу заносить в теплое помещение — подержите их на балконе или прохладной веранде до наступления морозов, а затем переселите на подоконник. При регулярном поливе и дополнительной подсветке мизуна будет прекрасно развиваться в комнатных условиях и радовать вас обильным урожаем в течение всего холодного времени года.

Сорта

Среди ассортимента этой необычной капусты стоит выделить несколько сортов, которые уже успели хорошо зарекомендовать себя в наших климатических условиях. Щедрым урожаем и отменными вкусовыми качествами порадует японская капуста под названием 'Mizuna Green' ('Мизуна грин'), образующая пышную листовую розетку высотой до 40 см с очень красивыми перистыми листьями ярко-зеленой окраски. Сорт отличается скороспелостью и готов к уборке через 35-40 дней после появления всходов.

Сорт Mizuna Green

Не уступает ей по основным характеристикам 'Mizuna Red' ('Мизуна ред'), вырастающая до 40 см в высоту и созревающая через 4-5 недель после всходов. Ее отличительная особенность — чрезвычайно декоративные резные листья фиолетового оттенка, которые очень эффектно смотрятся как на грядке, так и на столе.

Сорт Мизуна Ред (Фото с сайта bp.blogspot.com)

Непременно стоит выделить среднеспелый сорт 'Русалочка', который формирует особо крупную листовую розетку диаметром 50-70 см и позволяет за одну срезку получить до 1,7 кг сочной витаминной зелени с одного растения. Этот сорт обладает повышенной засухоустойчивостью и менее чем другие склонен к стрелкованию.

Сорт Русалочка

Отлично зарекомендовал себя сорт 'Пижон', готовый к уборке уже через месяц после появления всходов. Сильно рассеченные зеленые листья отличаются особой нежностью и бесподобными вкусовыми качествами, а их богатый химический состав делает эту капуста идеальным вариантом для ранневесеннего насыщения организма витаминами.

Сорт Пижон

Японская капуста мизуна пока редко встречается на наших грядках, но благодаря своей высокой урожайности и необычайной декоративности наверняка в скором времени потеснит некоторых старожилов русского огорода. И в первую очередь эта азиатка придется по нраву «ленивым» огородникам, ведь ее непритязательность в уходе позволит без лишних хлопот получать щедрый урожай «живых» витаминов на протяжении всего года. В этой связи хочется отметить также китаянку пак-чой — это ещё одна разновидность листовой капусты, о которой вы можете прочитать в публикации нашего сайта Пак-чой — азиатка на грядке, или Капуста, о которой вы вряд ли знали. Я думаю, среди читателей найдутся те, кто уже успел познакомиться с этим необычным растением. Поделитесь с нами в комментариях своим опытом выращивания мизуны и расскажите, как добиться от нее достойного урожая.