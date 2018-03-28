Дом 52 сирот в Болотном проверило министерство — что происходит в квартирах

— Тепло ли у вас в квартире?

— У меня очень тепло. У меня квартира на первом этаже, плюс квартира расположена недалеко от входа. Я думала, первый этаж, все будет плохо, но нет, у меня все хорошо, окна установлены хорошо, не продувает.

На личный прием пришли несколько человек — претензий к качеству жилья нет. Если и возникают бытовые вопросы, говорят обладатели квартир по адресу Степной, 37, В их оперативно решают.

Баба Вера присматривает за квартирой в отсутствии хозяев — родственников, что пока живут в Новосибирске.

— А что за потеки у вас на потолке?

— Это соседка с третьего этажа, она пьющая. Устаивает гулянки. Перевернула ванную с водой и нас всех затопила.

— А вообще есть какие-то проблемы?

— Есть проблемы с горячей водой. Долго идет холодна вода, пока пойдет горячая.

В этом доме живут сироты. Дом сдали четыре года назад. Жалоб не было. Недовольные появились только в этом году.

— Вы нам откройте, мы посмотрим, установим, в чем ваши претензии. Мы хотим вам помочь. Я замминистра, год назад я была здесь и были мои специалисты, жилищная инспекция. И у вас не было никаких претензий. Мы хотим узнать, в чем претензии, чтобы все исправить.

Двери так и не открыли — трещин по всему строению не показали. А вот мусор и грязь в подъезде, отваливающуюся штукатурку и покореженные двери жильцов не спрячешь. Как и места, где висели батареи и когда-то горели лампочки.

Ольга Потапова отметила разительные изменения в состоянии дома с момента последней проверки, констатируя факт принятия ошибочного решения администрацией муниципалитета о заселении 52 жильцов из числа детей сирот в один дом.

— Мы выезжали повторно именно по тем квартирам, которые имели ряд претензий. Раньше у них претензий не было, я поднимала переписку от мая 2017 года. Сейчас эти претензии возникли. Я сама была год назад на этом объекте, проходила и смотрела. Хочу сказать: конечно, небо и земля, — отметила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

Дом находится на гарантии, если возникают вопросы к застройщику, он их устраняет. Другой вопрос, который возникает к жильцам конкретного дома.

— Прошел год, закрыли квартиру, побежала вода, сорвало кран, залило сразу еще два этажа. Понятно, начались проблемы: стены побежали, начали к лету сыпаться. Пришлось устранять, уже пару раз и пол в подъезде бетонировали, стяжку по новой делали и стены штукатурили, красили, — говорит глава Болотнинского района Виктор Франк.

Сегодня задолженность по коммунальным платежам жителей этого дома составляет более двух миллионов рублей. Кто-то уже выплачивает по исковому заявлению, кого-то впереди ждут судебные разбирательства.