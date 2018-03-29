Абсолютно неузнаваемую Кэмпбелл высмеяли за фотошоп

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем Instagram снимок, на котором ее нос выглядит чересчур тонким. В итоге Наоми стала совершенно неузнаваемой, и фолловеры засомневались, она ли позировала для этого кадра.

«Малышка! Твой нос немного узковат. Но ты все равно крутая!», — написал один из подписчиков в комментариях к фотографии. «Очень заметно, где именно его подредактировали», — добавил другой.

Сама Наоми никак не отреагировала на негативные выпады интернет-пользователей. Напомним, недавно она начала встречаться с молодым рэпером Skepta и сейчас очень счастлива.

Фото: Instagram, Global Look Press