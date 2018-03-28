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Перестаралась: Наоми Кэмпбелл уменьшила нос в фотошопе
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Перестаралась: Наоми Кэмпбелл уменьшила нос в фотошопе 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Даже супермодели хотят на фото быть красивее, чем в жизни.
47-летняя модель поделилась в своем инстаграме снепом без макияжа. И у фанатов тут же возникла куча вопросов. Дело в том, что нос Наоми выглядит на снимке неправдоподобно тонким — вовсе не таким, как в реальности. Сравните!
«Ты прекрасна, но где твой нос», «Это безумие! Что ты сделала со своим носом?», — начали писать в комментариях фолловеры. Сама же Наоми никак не ответила на эти нападки. Видимо, даже ей, признанной красавице хочется иногда что-то в себе изменить. И хорошо еще, что она не прибегает к пластике, а всего лишь пользуется фоторедакторами.
Между прочим, Кэмпбелл призналась, что очень долго стеснялась своего тела, и не любила выставлять его напоказ. Каждая съемка в стиле ню для нее превращалась в кошмар. Когда ее спросили, как она относится к звездам, которые легко публикуют свои откровенные фото (например, Эмили Ратаковски и Ким Кардашьян), она ответила: «Они так могут, а я — нет. Когда я впервые приехала в Нью-Йорк, мне хотелось поплотнее во что-то закутаться, чтоб на меня не смотрели».
Между прочим, Кардашьян оценила «отфотошопленное» фото Наоми, написав в комментариях, что модель — само совершенство. Неудивительно, что она захотела поддержать коллегу по звездному цеху. Ведь сама Ким на днях вызвала шквал насмешек, тоже промахнувшись с фотошопом. Хотела «похудить» свою аппетитную фигуру, а получилось заодно — и стоящую рядом машину, и бордюр на асфальте.
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