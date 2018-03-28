Гламурная бабушка двоих внуков в 55 лет стала моделью

И заняла первое место на конкурсе красоты.

Лори Мейсак, мать четверых детей и бабушка двоих внуков до недавнего времени работала обычным парикмахером. Попробовать себя в качестве модели и участницы конкурса красоты ей предложила одна из ее дочерей, Эми, которая с 19 лет участвует в различных конкурсах красоты по всему миру.

«Дочь вдохновила меня, — рассказала Лори. — Она сказала, что мне нужна какая-то встряска. Я подумала: смешно, в моем-то возрасте. Но Эми настояла на своем, напомнив, что через 15 лет я вряд ли смогу сделать что-то подобное».

Эми начала устравиать для Лори мастер-классы — учить ходить на высоких каблуках, накладывать макияж. К делу подключилась подруга-визажист. Когда она накрасила мать с дочерью, казалось, что выглядят они как сестры, будто и нет почти 30-летней разницы в возрасте.

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На прошлой неделе Лори участвовала в своем первом большом конкурсе красоты Miss Galaxy UK, и одержала в нем победу.

— Я так гордилась собой, — говорит Лори. Я снова чувствую себя 20-летней, у меня появились новые друзья, я стала объективно лучше выглядеть и даже начала заниматься фитнесом, чтобы держать себя в форме.

Сначала красавица-бабушка думала, что после конкурса все и закончится, но теперь она поставила себе новую цель. Она считает, что на подиуме в категории «миссис» должны быть женщины всех возрастов, в том числе и те, кому за 50. И собирается учить других на своем примере. «Ни одна женщина не должна чувствовать себя так, как будто у нее „вышел срок годности“. Я думаю, если я смогла участвовать и победить, это может сделать кто угодно».

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