Специалисты рассказали о видах фальсификации продовольственных товаров 

Фальсификация продовольственных товаров чаще всего производится путем придания им отдельных наиболее типичных признаков, например внешнего вида, цвета, консистенции при общем ухудшении или полной утрате отдельных наиболее значимых свойств пищевой ценности в том числе и безопасности.
В зависимости от средств фальсификации, схожести свойств заменителя и фальсифицируемого продукта, различают следующие способы фальсификации: ассортиментная (видовая), квалиметрическая, количественная, стоимостная, информационная.
Ассортиментная фальсификация осуществляется чаше всего путем замены одного вида мяса другим, менее ценным в пищевом отношении видом либо менее дорогим, а также частичной подмены мяса субпродуктами или молочными продуктами или растительным сырьем.
Квалиметрическая фальсификация — это подделка товара с помощью пищевых и не пищевых добавок для улучшения органолептических свойств при сохранении или утрате других потребительских свойств либо замена товара высшей градации качества низшей. Добавки — это вещества или сырьё, добавляемые к пищевым продуктам для улучшения их потребительских качеств и свойств.
Количественная фальсификация — это обман потребителя за счёт значительных отклонений параметров товара, т.е. : массы, объёма, длины и т.д., которые превышают предельно допустимые нормы отклонений.
Стоимостная фальсификация — это обман потребителя путём реализации низкокачественных товаров по ценам высококачественных или товаров меньших размерных характеристик по ценам товара больших размеров.
Информационная фальсификация — это обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации о товаре. Этот вид фальсификации применяется с помощью искажения информации в товаросопроводительных документах, маркировке и рекламе. Могут подделываться также товарные и фирменные знаки предприятий-изготовителей, имеющих заслуженную высокую репутацию.
ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» имеет возможность проводить выявление не предусмотренного рецептурой добавления в мясную продукцию соевого белка, мяса птицы (курицы, индейки) говядины, баранины, и конины методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).
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