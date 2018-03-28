Новый сезон «Дневника экстрасенса»: Дарию Воскобоеву поддержит Свами Даши

В каждой из 8 серий «Дневника Экстрасенса с Дарией Воскобоевой» Дария будет помогать простым людям решать проблемы с близкими и залечивать горе. Успешно зарекомендовавшая себя в «Битве экстрасенсов» Дария побывает в смертельно опасных ситуациях и разберётся с конфликтами, которые на первый взгляд могут показаться безвыходными. Помогать девушке преодолевать непростые ситуации будет ее давний друг Свами Даши.

«Невозможно помочь индивидуально каждому, но благодаря этой программе я могу обратиться к большому количеству людей сразу, — рассказывает ведьма. — Герои «Дневника экстрасенса» приходят ко мне, потому что хотят знать правду. Правда исцеляет души, очищает от всего плохого, что мешает жить дальше, даёт дыхание жизни. Их боль закрывает им возможность двигаться вперед, и только правда может излечить от горя — пусть не сразу, но это начало пути исцеления. Кроме того, в этом шоу я впервые отважилась показать, как далеко зашли мои конфликты в отношениях с бывшими мужьями. Я сделала это, чтобы зрители и зрительницы сделали для себя выводы и, возможно, избежали ошибок. У многих одиноких женщин с детьми были драмы, и может быть после этой программы им станет легче дышать. А если кому-то моя программа поможет принести мир в семью, я буду счастлива».