Техника вибрационной липосакции

Вибрационную липосакцию можно сравнить с традиционной или туменесцентной липосакцией. При этом главной особенностью данного метода является применение вибропневматического прибора, обеспечивающего до 6 тысяч поступательных движений канюлей в минуту. МедикФорум объясняет методику выполнения: — при проведении вибрационной липосакции используется специальное приспособление, в виде ручки, которое подключается к вибропневматическому прибору, выполняющее одновременно несколько функций. Во-первых, обеспечивает быстрые поступательные движения канюлей, которые крепятся на ручке. При скорости до 6000 поступательных движений, канюли с диаметром 3-5мм, мягко и безболезненно проникают в жировую ткань. Во-вторых, обеспечивает подачу сжатого воздуха, разрушающего структуру подкожного жира. В-третьих, обеспечивает откачку жировой ткани вакуумным насосом. Достоинства вибрационной липосакции: Во-первых, данный метод позволяет использовать местную анестезию. Во-вторых, объем удаленного жира возможен до 6 литров за одну операцию. В-третьих, это один из самых не травматических видов липосакции. Использование данного вида липосакции позволяет проводить удаление подкожного жира фактически без кровопотерь. В-четвертых, высокий уровень безопасности (отсутствие ультразвуковых волн, высоких температур, электромагнитных излучений). В-пятых, очень высокое качество проведения пластической операции, за счет равномерной откачки подкожного жира. В-шестых, за счет высокой частоты колебаний канюлей и их маленького диаметра, на теле пациента не возникает гематом и поэтому послеоперационный период составляет всего 2-3 дня. Использования этого метода позволяет за короткое время удалить жир с 10-12 зон липосакции с очень высоким качеством конечного результата, который виден сразу после проведения операции по удалению подкожного жира. Очень выгодно использовать вибрационную липосакцию при удалениижира с зон спины, живота, бедер, ягодиц, а также при проведения повторной липосакции. Если использовать принцип «липосакция цена + качество», то вибрационная липосакция занимает несомненно 1-е место среди старых традиционных видов липосакции, так как сделать липосакцию одновременно с большего числа многих зон будет дешевле, чем обойдется стоимость липосакции живота + липосакция бедер. Ранее эксперты рассказали о том, как получать удовольствие от липосакции.