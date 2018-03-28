Ещё
Племянница Скрипаля дала первое интервью после отравления родственников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Племянница Скрипаля дала первое интервью после отравления родственников 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Виктория Скрипаль не хочет, чтобы из-за ее семьи Россия и Великобритания конфликтовали.
Племянница британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория дала первое интервью журналистам после отравления родственников. По словам женщины, она не хочет, чтобы из-за ее семьи между РФ и Великобританией был конфликт.
«Мне не хочется, чтобы между двумя странами развивался массовый конфликт. Чтобы все это происходило из-за моей семьи», — заявила Виктория Скрипаль в интервью «Русской службе Би-Би-Си».
Племянница шпиона также попросила «проявлять сочувствие» к остальным членам ее семьи. Женщина отметила, что матери Сергея Скрипаля — 90 лет, и ей не говорили об отравлении сына и внучки.
Виктория Скрипаль также рассказала, что признание ее дяди виновным в государственной измене «очень сказалось» на семье шпиона.
«Юля (дочь Сергея Скрипаля — ред.) очень хотела поменять фамилию», — пояснила женщина.
Виктория Скрипаль добавила, что хочет знать, где находятся ее родные и каково сейчас состояние их здоровья.
"Врагов у него не было. Недоброжелатели — может быть". Племянница Сергея Скрипаля рассказала о том, почему он не мог написать письмо в Кремль. pic.twitter.com/9IXCG5MEmK
— bbcrussian (@bbcrussian) 27 марта 2018 г.
ТК «Звезда»: последние новости
На свет появился теленок-мутант с шестью ногами Юнармейцы российской школы №6 в Душанбе поздравили школьников Куляба с Наврузом Фотографии с ранних гастролей The Beatles ушли с молотка в Британии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерове. Звезды скорбят96
Как разговаривать с детьми о трагедиях2
Высказывания Макаренко, которые актуальны сегодня9
Блюда, которые могут храниться почти вечно7
Как быстро вылечить кашель
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
04:02
Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение