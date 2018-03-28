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Знакомый Скрипаля объяснил его отравление связью с преступной группой
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Знакомый Скрипаля объяснил его отравление связью с преступной группой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: «Газета.Ru»
Российский бизнесмен Валерий Морозов, который лично знал экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, рассказал, что бывший шпион был связан с международной преступной группой, что и могло стать причиной его отравления. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Скрипаль мог быть замешан в международной группировке, связанной с криминалом. Экс-полковник якобы говорил о том, что занимается информационной безопасностью.
"Это, скорее всего, связано с политическим шпионажем. Возможно, там внутри начались какие-то разборки", — заявил Морозов.
Он добавил, что «все превратилось в международный преступный хаб, все связано с политикой».
Ранее сообщалось, что мать Скрипаля не знает об отравлении сына.
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