Ветеранов ВСМПО закружил «Хоровод здоровья»

С кашей и чаем из солдатских термосов.

Более 300 пожилых сотрудников корпорации «ВСМПО-Ависма» побывали на спортивно-игровом празднике «Хоровод здоровья» на Мельничной. При входе их встречали ростовые фигуры и аэромэны. Всем раздали лотерейные жетоны и медальоны участников «Веселых стартов».

Как сообщили «Уралинформбюро» на предприятии, под популярные народные мелодии и советские песни проводились различные конкурсы, интерактивные игры, лотереи, где разыгрывались продуктовые наборы «Взбодрись и улыбнись», «Фруктовая палитра» и «Богатырская сила».

Приятным сюрпризом стали цирковые номера в исполнении артистов екатеринбургского силового экстрим-шоу «На грани». Желающие могли покататься на сноутьюбингах или лыжах.

"Я впервые решился побывать на празднике здоровья. Очень понравилась вся развлекательная программа. От нее весело и спокойно на душе. А еще встретил здесь знакомых, бывших коллег, с кем давно не виделся, что очень приятно", — поделился Владимир Новоселов , ветеран цеха №4.

Подкрепить силы помогали сотрудники «Изысканного вкуса» — они приготовили и раздали по четыре солдатских термоса гречневой каши и чая.