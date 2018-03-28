45 — сотрудник ягода опять? Как сменить профессию после сорока и не отчаяться?

«После сорока жизнь только начинается!» — знаменитые слова героини Веры Алентовой в культовом советском фильме. Однако когда мы говорим о смене работы в этом замечательном возрасте, то хочется с ней поспорить.

Ситуация на современном кадровом рынке сформирована таким образом, что работодатели не очень любят брать взрослых сотрудников с начальным опытом. Причем если топов еще рассматривают, в виду их опытности и наработанных годами компетенций, то вот людей, которые решили сменить сферу деятельности, зачастую игнорируют. Подобным кандидатам гораздо сложнее на собеседование попасть, не говоря уж о трудоустройстве.

А значит, когда человек решает сменить сферу деятельности в возрасте 40+, то он попадает в тот же замкнутый круг, что и, например, студент — брать без релевантного опыта его не хотят, а приобретать этот опыт откровенно негде. Самое обидное, что при прочих равных условиях, даже у студента будет больше шансов устроится на работу, чем у взрослого человека.

Почему так и как это можно обойти? Давайте разбираться.

Итак. Ниже мы вместе попробуем решить, что же делать, если вы решили сменить сферу деятельности, когда вам уже чуть больше призывного возраста? С чего начать и как правильно надо действовать?

Как поменять профессию в сорок: советы HR Определитесь, что вы хотите. В жизни каждого бывают моменты, когда мы понимаем, что устали от того, чем занимаемся. Если вы уже испробовали все средства борьбы с разочарованием от своей профессии (отпуск, смена обстановки/места, неожиданная любовь и прочее), то, значит, пора менять сферу.

Первое, что вы должны сделать, это четко определиться с тем, куда вы хотите податься. Если на данном этапе вашего пути вы уже поняли, что не любите свое дело, но кем хотите стать еще не знаете, то менять работу не рекомендую. Поверьте, надежда, будто вам все станет ясно в ту же секунду, как вы заберете трудовую — это не ваш друг. Скорее всего, ясно не станет. А значит, вы будете продолжать мучиться поисками себя, только без ежемесячного дохода.

Поэтому, прежде чем бросить на стол руководителя заявление об увольнении, подготовьте себе почву. Маяться профориентированием лучше на полный желудок. Так вы минимизируете риски устроиться в итоге не на должность мечты, а хоть куда-нибудь, лишь бы уже платили.

Поиск работы может быть долгим, запасайтесь терпением, соленьями и финансовой подушкой.

Подходите к смене работы, как к проекту. Вы должны четко понимать, что после двадцати лет работы бухгалтером вам будет сложновато сразу стать дизайнером интерьеров. Готовить почву надо начинать заранее.

Запишитесь на курсы, зарегистрируйтесь на сайтах проф.сообществ, посещайте тусовки и семинары. Даже если вы всю жизнь занимались этим делом ночью перед сном или сделали дизайн-проект всем друзьям, наличие сертификатов и полезных знакомств в дальнейшем значительно облегчат вам поиск нового места работы.

Скорее всего, у вас есть некие представления о специфике той работы, к которой вас тянет. Рекомендую углубить их. В идеале, найдите место, где вы как в студенчестве, сможете пару дней стажироваться.

А если идеал невозможен, что бывает чаще всего, то постарайтесь привлечь все свои ресурсы, чтобы собрать максимум информации о подводных камнях, «бытовухе» и прочем неромантичном, что присутствует в каждой сфере деятельности. Это поможет вам, во-первых, более четко понимать будущие задачи и сложности, а, во-вторых, сократит вероятность разочарования.

Будьте готовы начинать сначала. Когда мы начинаем строить свою карьеру, всегда нужно прилагать максимум усилий за меньшие деньги — это аксиома.

Поэтому думать о работе днем, ночью и во время выходных — в первое время нормально. Мы погружаемся в специфику профессии. Мы начинаем матереть.

Как правило, вместе с ростом профессионализма, количество усилий, прилагаемых работником, начинает уменьшаться, в то время как доход увеличивается. Чаще всего мы не замечаем подобных изменений и относимся к себе так же, как и десять лет назад. Нам кажется, будто мы работаем не покладая рук. Однако это не совсем так.

Хорошо это станет видно, когда вы поменяете привычную сферу. Первое время вам будет казаться, что от вас хотят невозможного, что к вам придираются, что вас нагружают сверх меры.

Возможно. Хотя, на самом деле, вы просто еще не адаптировались. Поверьте, вместе со временем и потраченными усилиями придет облегчение. Не потому, что работы станет меньше, просто вы обретете опыт и станете делать меньше ненужных действий.

А пока это святое время не наступило, будьте готовы пахать, пахать, пахать. И последнее, на что можно надеяться, что вам будет кто-то делать скидку из-за возраста. Ибо если вы на нее до сих пор надеетесь, то рекомендую оставаться там, где вы сейчас.

Ах да. Заранее подготовьтесь к критике. Она может быть. И это нормально.

Поиск работы — это работа. Будьте готовы

То, что искать работу лучше, не увольняясь с прежнего места, это мы определили. Что касается самого поиска, то он мало чем отличается от поиска работы, скажем, в 25 лет. Просто сразу проанализируйте ваши слабые и сильные стороны и отредактируйте резюме под сферу.

Имейте в виду, что на входе рекрутеры будут относиться к вам с опаской по ряду причин:

* Сложная обучаемость

* Вероятность, что сработаться с коллективом/молодым руководителем будет нелегко

* «Косность мышления» (не может выходить за рамки привычных поведенческих моделей и алгоритмов действий)

* Мало опыта

* Не будет подчиняться правилам и ценностям компании.

Если вы хотите устроиться в компанию, то ваша задача отработать сомнения работодателя по каждому пункту. Например, так:

*Сертификаты, прослушанные семинары и готовность бесплатной стажировки с возможным экзаменом лучше убедят работодателя в вашей обучаемости, чем слова.

*Легкое лукавство о якобы молодом боссе на предыдущем месте, а также рассказ, как вы устраивали празднование своего дня рождения для всей компании, могут раскрыть вас как компанейского мужчину/женщину в глазах рекрутера.

* Расскажите, что вы увлекаетесь современным искусством/рэпом/катаетесь на роликах или путешествуете автостопом по Европе. Степень честности остается на вашей совести.

* Малый опыт может компенсироваться обучаемостью. Здесь и про сертификаты, и про возможное портфолио, пусть даже и любительское. Вообще, иметь портфолио — это всегда в плюс.

* Изучите компанию, в которую идете. Соберите информацию и, рассказывая о себе, «сшейте» ценности компании с личными качествами. Например, «я привык быть открытым человеком, так же как и ваша компания. Мне нравится ваша политика честной публичности».

Ну, а самое главное правило, будьте собой. Ведь вы идете туда, куда так давно хотели! Покажите свое желание, не бойтесь. Говорите честно, как для вас это важно, и как вас это вдохновляет. Будьте естественными, живыми и раскрепощенными. Вы хорошо выглядите, вы опытны, вы умны, вы интересны. Донесите это до собеседника.

Поверьте мне на слово, работодатели хотят видеть заинтересованных и горящих сотрудников. А сколько там кому лет, как правило, это не важно.

Важно, что множество кандидатов допускают главные ошибки:

— высокомерие к рекрутеру/руководителю (даже если вам кто-то не нравится, то это не повод быть снобом);

— потухший взгляд и пассивное поведение (апатичному кандидату устроится сложно, причем в любом возрасте);

— неготовность жертвовать привычным образом жизни (мало кого волнуют привычки, сформировавшиеся на предыдущем месте работы, в компании свои правила. И нет, приходить к 12 нельзя);

— нежелание учиться (да, после работы вы будете ходить на английский, без этого никак) и прочее.

Не то, чтобы это ошибки именно возрастной аудитории. Они общие, но проговорить их я должен. В конце концов, вдруг вы что-то забыли.

Напоследок, хочу сказать, что не стоит бояться смены профессии после 40. Жизнь и правда только начинается. Самая интересная и яркая. Дети выросли, базовые задачи в виде дома и дерева, как правило, выполнены, а значит, пора быть теми, кем всю жизнь хотели.

Горите работой, как юности, но думайте и планируйте, как взрослый человек. Это главный секрет успеха. Остальное приложится.

Всем удачи и успехов в поиске работы мечты.

Фото Pixabay