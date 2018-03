Пять шагов к заветному офферу в США: советы специалиста

Трудоустройство — это первое, что волнует новоприбывшего иммигранта. Поиск работы обычно и так довольно стрессовое занятие. А когда ты приехал в малознакомую страну, где правила игры неизвестны или непривычны, то задача кажется ещё более пугающей. Но может быть, вам придаст уверенности мысль о том, что тысячи наших соотечественников успешно проходили этот непростой этап, а значит, нет ничего невозможного.

Для начала стоит определиться, в какой отрасли вы хотите работать, годится ли ваше образование и предыдущий опыт для американских реалий, и на что можно рассчитывать, устраиваясь на первое в своей жизни место работы в США. Возможно, ваша специальность позволяет не менять род деятельности, и тогда вам только нужно будет уточнить, что требуется, чтобы подтвердить диплом и получить, при необходимости, лицензию на работу. Если же вашу профессию трудно адаптировать под местную специфику, то нет ничего зазорного в том, чтобы начать свой трудовой путь в не самых квалифицированных областях. Это Америка! Истории о том, как кто-то начинал, работая разносчиком пиццы и добился всего, ценятся здесь больше, чем восхищение теми, кто родился сразу с серебряной ложкой во рту.

После того, как со сферой деятельности вы определились, самое время идти на сайт с вакансиями. Подойдут любые популярные ресурсы. Не будем лукавить, первое место работы будет найти труднее всего. В следующие разы, когда у вас будет хоть какой-то стаж в местных компаниях, все пойдет гораздо проще. Но и сейчас отчаиваться не стоит! Это просто значит, что вам придется разослать очень много резюме и быть готовыми к тому, что предстоит посетить не одно собеседование, прежде чем вам предложат интересующую вас должность. Мы расскажем, как правильно написать резюме, чтобы избежать ошибок и увеличить шансы на положительный отклик.

Резюме — это первый этап на пути к желаемой работе. Здесь вы еще не можете задействовать свое личное обаяние, поэтому очень тщательно продумывайте, что и как будет написано в тексте, по которому о вас составят первое впечатление.

Будьте краткими. Не нужно расписывать свой опыт на 10 листах! Вряд ли потенциальные работодатели подумают, что вы такой уникальный специалист, чьи достоинства не умещаются в общепринятые одну или две страницы. Скорее решат, что вы зануда или очень самовлюбленный человек. Сначала отбросьте все пункты, которые в Штатах с большой вероятностью будут неактуальны. Затем уберите то, что не пригодится именно на той должности, которую вы хотите занять. Ваша задача превратить длинный невыразительный список, по которому взгляд скользит не задерживаясь, в короткое, но яркое представление себя.

Пример из практики. Клиенту 43 года, опытный дизайнер. Начинал как график, теперь добавил к своим компетенциям еще и работу с лендингами. Первое резюме написал только, когда переехал — до этого клиенты находили его по «цыганской» почте. Но 5 страниц мелким шрифтом с перечислением всех проектов и мест работы никто читать не стал. Когда обратился к нам за консультацией, мы прежде всего выбрали 5-6 проектов, которые были косвенно связаны с западным рынком. Сделали акцент на результатах, которые удалось достичь, и на масштабе проектов. Подчеркнули прыжок в профессионализме — как человек от проекта к проекту динамично рос. И после 5 собеседований вуаля, оффер получен.

Придерживайтесь общепринятого шаблона. Выше мы писали о том, что ваше резюме должно быть запоминающимся. Но излишняя экстравагантность тоже не приветствуется. Конечно, есть области, где в первую очередь ценится креативность, но и там важно не переусердствовать. Экспериментировать можно тогда, когда вы уже разбираетесь в тонкостях американского делового этикета, и можете предположить, как вашу «свободную программу» воспримет обычный HR. Новоприбывшему мигранту лучше от такого воздержаться, чтобы не попасть впросак из-за культурных различий. Придерживайтесь классики и используйте стандартные разделы: Personal Information (личные данные); Job Objective (цель); Education (образование); Experience (опыт работы); Skills (навыки); Extracurricular Activities (дополнительные сведения).

Пример из практики. Конечно, резюме, написанного губной помадой, как в известном сериале, у нас в практике не было. Но были резюме, написанные на дизайнеровском картоне, были с иллюстрациями в виде фото с каждого места работы, хотя соискатель был далеко не фотомодель. Но самым удивительным вариантом был 27-летний повар из Самары — опытный, известный в своем регионе, очень востребованный. Так вот, его резюме заключалось в полусотне постов в инстаграме с фото лучших блюд и банкетов. Сделали качественное резюме, специалист без проблем нашел себе работу в Нью-Йорке.

Составляйте индивидуальные резюме для каждой компании. Это значительно повысит ваши шансы пройти на следующий уровень и быть приглашенным на интервью. Так вы изначально продемонстрируете заинтересованность и уважение к потенциальному работодателю, что всегда ценится в любой области. Можно использовать такие фразы как «To use my professional skills to help achieve company’s aims» (использовать свои профессиональные навыки, чтобы помочь компании в достижении целей), добавив те цели, которые декларирует именно эта фирма. Кроме того, так вы будете понимать, какие из ваших достоинств лучше указать в резюме, чтобы точно заинтересовать своей кандидатурой.

Пример из практики. Это пожалуй самый непростой пункт. Непросто сочинить резюме под конкретные особенности каждой компании, когда в день рассылаешь десятки писем. Но тут стоит следовать принципу «Лучше меньше, да лучше». 38-летняя интернет-маркетолог из Питера разослала сотни писем с резюме, результата ноль. Начали разбираться: HR из компаний бегло просматривали резюме, и не находя там ключевых компетенций, которые искали для конкретной вакансии, просто закрывали письмо, даже не пытаясь разобраться, подходит ли соискатель в целом. Отобрали вместе с девушкой 10 ключевых вакансий, которые ее интересовали, вместе разобрались, что именно хотят HRы, сделали — не пугайтесь — 10 вариантов резюме с акцентом именно на этих требованиях. Попадание в точку произошло с третьей рассылки.

Оформление письма. Технические моменты не менее важны. Такие мелочи не должны испортить впечатление о вас. В США принято прикреплять резюме к и-мэйлу в формате doc или pdf. Не нужно никаких zip или rar-архивов. Необходимость тратить время на распаковку вызывает только раздражение. И никогда не отправляйте файл с названием «resume»! Представляете, сколько таких вложений ежедневно получает рекрутер? Вы просто потеряетесь в этом ворохе. Всегда указывайте ваше имя и в теме письма, и в названии документа. Например, «Pavel_Ivanov_resume».

Сопроводительный текст. Он также добавит вам баллов, если вы его правильно оформите. По возможности, выясните, кому именно вы пишите, и обращайтесь к адресату по имени. Если же у вас есть только корпоративный и-мэйл, то лучше использовать вежливую безличную форму «Dear Sir/Madam». Но не употребляйте множественное число в обращении, ваше письмо, скорее всего, отправят в спам, даже не прочитав.

В довершении всего перечитайте свое резюме еще несколько раз. А еще лучше, дайте его посмотреть нескольким людям, чтобы они непредвзято оценили, какое впечатление вы производите со стороны.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам составить грамотное резюме, которое заинтересует работодателя, и вас пригласят на интервью. В следующий раз мы расскажем о том, как подготовиться к собеседованию и достойно его пройти!

Фото Pixabay