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По стопам Кайли Дженнер: Кьяра Ферраньи скрывает располневшую после родов фигуру под спортивными костюмами
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По стопам Кайли Дженнер: Кьяра Ферраньи скрывает располневшую после родов фигуру под спортивными костюмами 

WMJ.ru 27 минут назад
Фото: WMJ.ru
Несмотря на то, что сыну Кьяры и рэпера Fedez Леонсино всего неделя, он уже стал постоянным героем ее Instagram. Но it-girl не забывает и о себе и публикует не только портреты малыша, но и собственные образы в новом, «мамином» стиле. Как и родившая в прошлом месяце дочь звезда реалити Кайли Дженнер, Кьяра Ферраньи теперь отдает предпочтение свободным спортивным костюмам, надежно скрывающим все послеродовые особенности фигуры. Однако моментально вернуться в форму звезда соцсетей не спешит.
— подписала один из снимков с ребенком наслаждающаяся материнством Кьяра. Впрочем, по своей былой фигуре она все-таки скучает и среди новых публикует и кадры из старых фотосессий — видимо, в качестве мотивации.
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Фото:Instagram
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