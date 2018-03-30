Трэвис Скотт высказался о послеродовой фигуре Кайли Дженнер

Кайли Дженнер родила свою первую дочь 1 февраля. С момента появления на свет малышки Сторми звезда реалити отчаянно борется с лишними килограммами, время от времени демонстрируя результаты своим многочиленным подписчикам. Но многие поклонники убеждены: молодая мама находится в отличной форме и худеть ей совершенно не надо. Такой же идеи придерживается и возлюбленный Кайли, Трэвис Скотт . По словам инсайдера, отец дочки звезды реалити любит ее послеродовую фигуру такой, какая она есть.

— говорит источник.

За время беременности Кайли набрала 18 килограммов. Но уже через месяц после родов Дженнер показала свою фигуру поклонникам. Разве в ней нужно что-то менять, как тебе кажется?

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Фото:Instagram, Global Look Press