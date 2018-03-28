Пара с раздвоением личности рассказала о бытовых сложностях

Пара из Великобритании с диссоциативным расстройством идентичности рассказала о проблемах в повседневной жизни. Они признались изданию The Mirror, что на двоих у них около 400 личностей.

Кай и Франц из Кардиффа отметили, что могут поссориться даже во время выбора сладостей к чаю, так как «это решение одновременно принимают десятки наших личностей». «У нас есть список покупок, но он не особо помогает. В нас так много людей, и они хотят всего», — признается Блейк, одна из альтернативных личностей Кая.

Они познакомились в 2011 году на форуме страдающих от диссоциативного расстройства идентичности и вскоре начали встречаться. Тем не менее, Франц признается, что их отношения сложно назвать традиционными. «Наши тела верны друг другу, но между всеми нашими личностями разные отношения, не только романтические», — пояснил он.

Пара добавила, что очень хотела бы работать, но из-за заболевания не может долго удержаться ни на одном месте. Также большие проблемы у них вызывает приготовление еды, так как не все их альтернативные личности умеют готовить, а владеющие кулинарными навыками отказываются появляться.

Диссоциативное расстройство идентичности — редкое психическое расстройство, при котором личность человека разделяется и время от времени одна из частей сменяет другую. Причиной расстройства, как правило, является тяжелая психологическая травма, перенесенная в раннем детстве.