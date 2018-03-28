Вес всего мира: как эмпатия может навредить работе и жизни

Способность понимать чувства и настроение других — талант, присущий всем людям. Но у некоторых он приближается к критичной отметке: когда умение понимать другого, такое полезное в бизнесе, может выступить против тебя самого. С какими проблемами сталкивается тонко чувствующие люди и как их решить?

Ставят во главу угла отношения, а не результат

Эмпатам очень сложно давать негативную обратную связь подчиненным и высказывать (даже обоснованные) претензии по работе, свое недовольство результатом. К тому же, из-за своей чувствительности к другим людям, они часто учитывают «специфику» конкретной ситуации для конкретного человека и делают много исключений из правил. А это может восприниматься коллективом как непоследовательность или несправедливость.

Что делать: можете воспользоваться приемом «настройка громкости»: представьте свою способность к эмпатии в виде устройства, которое позволяет ощущать чужие эмоции, визуализируйте ее как механизм. Есть низкая громкость, есть высокая. Ответьте себе, с кем вы готовы выворачивать эту рукоятку на максимум — семья, супруг, дети, друзья. А где достаточно средней громкости, где минимума? В каких ситуациях на работе вы готовы на максимальную громкость своей эмпатии, в каких — на минимальную?

Принимают и не обременяют

Как правило сверх эмпатичные люди — надежные помощники и наставники, к ним приходят с проблемами и сложностями подчиненные и коллеги. Но сами они очень редко когда обременяют других своими переживаниями. Получается замкнутый круг — эмпат принимает негатив других, помогает и сопереживает, но сам не может попросить о помощи, поддержке. Этот дисбаланс приводит к эмоциональному выгоранию.

А неумение защититься вызывает со стороны менее совестливых коллег желание воспользоваться щедростью и добротой эмпата. Для него это оборачивается тем, что его временем и силами начинают пользоваться окружающие: и начальник, и коллеги. Его используют, и как умный человек эмпат это не может не понимать, а вот «выходить» из этих ситуаций ему сложно.

Что делать: внутренне признать свою уязвимость и ранимость. Понять, что силы не безграничны, и важно заботиться о себе. Как говорится, надеть маску сначала на себя, а потом на ребенка, коллегу, подчиненного. Она поможет не контактировать напрямую с чужими эмоциями, а переживать их «со стороны».

Копаются в себе

Подсознательная привычка винить себя в сложностях и проблемах других приводит к непродуктивному самокопанию, необъективному самообвинению. Страдает самооценка и уверенность в себе. В излишней самокритике есть и более серьезные последствия. Например, специалист по лидерству, профессор международной бизнес-школы INSEAD Эрминия Ибарра утверждает, что излишняя склонность к самокопанию и самоедству держит человека в прошлом, не давая двигаться вперёд.

Она не отрицает, что самоанализ в жизни нужен. Но он вреден, если входит в привычку или когда вы пробуете себя в новой роли, на новом поприще. Люди зацикливаются на своих минусах, внушают себе, что «это не для меня», чувствуют себя виноватыми в неудачах, а это мешает достичь успеха в любом деле, особенно новом. Профессор Ибарра считает, что это беда 50% менеджеров.

Что делать: стараться быть объективным. Если вы испытываете сомнение, попробуйте отстраниться от чувств и использовать логическое мышление. Запишите ситуацию на лист бумаги, дайте ей сухую оценку: действительно ли вы виноваты в своей неудаче? Могли ли вы что-то сделать, чтобы предотвратить неприятную ситуацию? Даже если вы поймёте, что вина за случившееся действительно лежит на вас, спокойно относитесь к этому. Признайте: «Да, это моя ошибка», и сосредоточьтесь на том, как исправить последствия и не допустить подобных проблем в будущем. Умение прощать себе ошибки — важная зона развития для эмпата.

Пренебрегают собой

Эмпат может тратить слишком много времени на других, забывая о себе. У себя он оказывается не в фокусе внимания — плохо понимает свои истинные желания в карьере, мотивы принятия решений, эмоции. В итоге может потерять свой смысл, ценность, себя. Такой человек может даже не задавать себе вопрос: а мне это зачем (например, новый проект, вызов на работе)? Или не знать на него ответ.

Что делать: Тренировать свое «нет» и устраивать информационный детокс, чтобы прислушаться к себе. Для начала определите, в каких темах на работе вы собой жертвуете против своей воли, и начинайте восстанавливать границы. Будьте готовы к тому, что вначале это будет вызывать много удивления и непонимания у коллег. Будьте искренни, но тверды. Привыкнут и адаптируются. Параллельно устройте детокс от интернета, ТВ и др. средств массовой информации, а также от контактов с другими людьми. Расслабляйтесь и успокаивайтесь, прислушивайтесь к себе.

Чувствительны к контексту

Сверх эмпатичные люди очень чувствительны к контексту: коллега на меня не так посмотрел, руководитель подумал про меня что-то не то. Подобный анализ информации может занимать много времени и сил. А если коллектив токсичный и концентрация негативных эмоций очень высокая — можно потерять способность объективно оценивать ситуацию, работоспособность и, в конечном итоге, получить весь букет психосоматических заболеваний: от плохого сна до переедания и высокого давления.

Что делать: восстанавливаться. В этом совете есть важный момент: нужно находить время не для семьи, а для себя самого. Делать то, что вас максимально восстанавливает — валяться с книжкой на диване, смотреть сериалы, гулять, уезжать одному в поездку. Быть одному столько, сколько нужно. И до тех пор, пока не появятся новые силы сопереживать и поддерживать других не в ущерб себе и результату.

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