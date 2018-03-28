Пара пенсионеров посетила 178 мест на Airbnb и выбрала 6 лучших

Супруги Дебби и Майкл Кэмпбелл (им 62 и 72 года) непрерывно путешествуют с июля 2013 года. Пенсионеры продали жилье и вещи, уехали из родного Сиэттла и вместе отправились «в последнюю поездку»: стали перемещаться от страны к стране, снимая жилье на Airbnb.

Пара побывала уже в 70 странах и арендовала 178 мест на Airbnb. В итоге компания попросила супругов приехать в главный офис и пройти 10-недельную стажировку, после чего они поделились главными советами по выбору жилья и назвали свои любимые места.

Дебби объяснила: «Чтобы определить, подходит ли нам жилье и укладывается ли оно в бюджет, мы используем метод PEARl. Первым делом, разумеется, нужно учесть цену (буква P, price). Мы всегда рекомендуем придерживаться вашего лимита на траты и экономить еще сильнее: покупать продукты и готовить на месте самим. Я обожаю готовить и во всех странах нахожу местные продуктовые магазины и рынки».

Пара обычно бронирует жилье заранее, за три-четыре недели — хотя иногда им бывает «лень» и это происходит ближе к дате отъезда. Также они в каждом городе отправляются в бесплатную пешую экскурсию, которая идет до трех часов. «Например, сейчас мы в Сиднее и здесь мы нашли в интернете две экскурсии. Гиды работают за чаевые, поэтому обычно они очень увлечены», — рассказала Дебби.

«Пожилые кочевники», которые в этом году отметят 40-ю годовщину брака, чаще ищут на Airbnb «целые апартаменты или дом», чем отдельные комнаты. Однако выбор зависит еще и от того, сколько времени планируется провести в арендуемом жилье: «Если это короткая поездка, мы время от времени просто бронируем комнату».

«Следующий пункт — ожидания (E, expectation). Чего вы ждете от дома? Убедитесь, что вы получите лучшее из возможных впечатлений».

Третий пункт в системе PEARL — это бытовые удобства (A, amenities). «Мы поощряем людей решать, что важно для них. Для нас это Wi-Fi, достаточно просторная кухня, большой стол (для ноутбуков и для того, чтобы собирать паззлы) и иногда небольшой двор. Если вам нужен бассейн или бильярдный стол, заранее определитесь, без чего вы можете жить, а без чего нет, и потом дважды перепроверьте наличие всех пунктов», — продолжает Дебби.

«Следующая часть метода — отзывы (R, Reviews). Часто самые лучшие советы мы находили там: мы и сами после отъезда всегда пишем отзывы. Будь то информация о том, сколько добираться до центра города или насколько жилье велико — благодаря отзывам выясняются многие дополнительные детали», — сообщил Майкл.

Последний пункт — расположение (L, location). «У нас нет машины, и нам нужно, чтобы все необходимые места находились в пешей доступности или чтобы туда можно было добраться на общественном транспорте, так что это важный фактор», — объясняет Майкл.

Американцы еще не знают, как долго они планируют жить на чемоданах, — пожалуй, это единственный вопрос, по поводу которого у них нет четкого плана. «Мы сразу решили, что будем продолжать путешествовать, пока здоровы, пока нам это доставляет радость и пока мы придерживаемся бюджета, и нам все еще это нравится», — заявил Майкл.

Лучшие квартиры, которые супруги Кэмпбелл рекомендуют посетить

1. Дом Арианы и Норбета в сердце города Экс-ан-Прованс, Франция.

2. Дом Карима по доступной цене в центре Марракеша, Марокко.

3. «Романтическая» квартира Венди в Амстердаме, Нидерланды.

5. Студия Ольги со спальней в Минске, Беларусь.

6. Дом Имада в Бейруте, Ливан.

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