Тайга опроверг отцовство дочери Кайли Дженнер: «Я не причастен к этому»

Еще в ноябре 2017 года появились сомнения в том, что отцом дочери Кайли Дженнер, малышки Сторми, является Трэвис Скотт . Причиной распространения таких слухов стал тот факт, что возлюбленные (в тот момент еще ожидающие ребенка) не планировали жить вместе или узаконить свои отношения (да и сейчас этого не предвидится). Тогда поклонники предположили, что дело заключается в следующем: Скотт просто не уверен, что отцом ребенка является он, а не экс-бойфренд 20-летней телезвезды рэпер Тайга.

Лишь на днях Tyga прокомментировал эти слухи:

Я никогда ничего не говорил о чьем-то ребенке или чьей-то семье, намекая на мое участие в ней; и никогда этого не сделаю, — написал рэпер в своем Twitter. — Пожалуйста, прекратите распространять лживые истории и атаковать семью. Я не причастен к этому. Люди имеют право жить в спокойствии.

Кстати говоря, совместных семейных фотографий Кайли, Трэвиса и их малышки Сторми до сих пор нет — что опять же вызывает подозрения у фанатов.

stormiiiiiiiii?

