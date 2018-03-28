Тайга опроверг отцовство дочери Кайли Дженнер: «Я не причастен к этому» 

Еще в ноябре 2017 года появились сомнения в том, что отцом дочери Кайли Дженнер, малышки Сторми, является Трэвис Скотт. Причиной распространения таких слухов стал тот факт, что возлюбленные (в тот момент еще ожидающие ребенка) не планировали жить вместе или узаконить свои отношения (да и сейчас этого не предвидится). Тогда поклонники предположили, что дело заключается в следующем: Скотт просто не уверен, что отцом ребенка является он, а не экс-бойфренд 20-летней телезвезды рэпер Тайга.
Лишь на днях Tyga прокомментировал эти слухи:
Я никогда ничего не говорил о чьем-то ребенке или чьей-то семье, намекая на мое участие в ней; и никогда этого не сделаю, — написал рэпер в своем Twitter. — Пожалуйста, прекратите распространять лживые истории и атаковать семью. Я не причастен к этому. Люди имеют право жить в спокойствии.
Кстати говоря, совместных семейных фотографий Кайли, Трэвиса и их малышки Сторми до сих пор нет — что опять же вызывает подозрения у фанатов.
stormiiiiiiiii?
A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Mar 23, 2018 at 12:23pm PDT