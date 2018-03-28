Как починить переключатель душа

Ванная комната в квартире пользуется не меньшей популярностью, чем кухня или спальня. Как же начать день без горячего душа? Но особенностью санузла является то, что в ванной мы постоянно пользуемся оборудованием, которое может выйти из строя и принести нам массу хлопот. Не спешите менять всю технику или вызывать дорогостоящих специалистов. Если у вас найдется простой набор инструментов, то вы сможете справиться с ремонтом самостоятельно и без лишних финансовых затрат!

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Для начала разберитесь с каким из 4 видов переключателей «душ-ванна» вы имеете дело:

— пробковый переключатель;

— золотниковый переключатель;

— кнопочный (вытяжной) переключатель;

— картриджный переключатель.

Пробковый переключатель сейчас является уже практически раритетом и почти не встречается в быту. Его основной рабочей деталью считается пробка с вырезом, которая размещается посередине устройства. Ее необходимо повернуть, и тогда пазы входа-выхода совместятся, что приведет к подаче воды.

Золотниковый переключатель был широко распространен в советское время, но, в отличие от своего пробкового аналога, встречается и в современных квартирах в вентильных смесителях (тонкостенных). Такие устройства оснащены небольшой металлической (иногда пластмассовой) рукояткой, расположенной между вентилями крана.

Кнопочные (вытяжные) переключатели бывают двух основных видов: автоматические и простые. Первые характеризуются тем, что после того, как вода будет перекрыта, устройство само вернется (или останется) в положение «излив». Простые модели внешне очень схожи с автоматическими. Разница лишь в том, что переключать воду из положения «душ-излив» приходится вручную.

Картриджные переключатели как правило используются отечественными производителями. Они обычно не подлежат ремонту, так как довольно затруднительно отыскать к ним запчасти. Поэтому приходится приобретать новый смеситель.

Хорошо, что устройство всех смесителей схоже. Оно состоит из нескольких основных элементов, среди которых стоит отметить: корпус и боковину, сам излив, подводящие трубы, втулку, гайку накидную и конус.

Чаще всего вас беспокоит протекание или подтекание переключателя.

Причины протечки:

— заедание кнопки;

— слабый напор воды;

— одномоментная подача водного потока как в кран, так и в душ;

— течь внутри механизма;

— течь смесителя однорычажного.

если вы обладатель кнопочного смесителя, то протекание в большинстве случаев происходит из-за вышедших из строя уплотнительных резиновых колец. Иногда их пытаются зачистить и размягчить, но это не всегда приводит к результатам. Лучше сразу произвести их замену. Алгоритм действий здесь примерно следующий: сначала аккуратно снимается сама кнопка, затем весь смеситель. Старые уплотнители убирают, а на их место устанавливают новые, после чего смеситель собирают обратно.

Если ваш душ оснащен однорычажным смесителем, то причиной поломки зачастую становится внутренний картридж, смешивающий горячую и холодную воду. Его необходимо заменить, правильно подобрав диаметр, и учитывая длину штока. Сначала нужно будет убрать заглушку, открутить элемент фиксации (винт), снять рукоятку. Затем удаляется винт, который надежно удерживает картридж внутри устройства. Испорченную деталь выбрасывают, заменяя ее новой и исправной. После этого производится сборка конструкции.

Бывают случаи, когда смеситель начинает течь из-за естественного износа пружины. Как и картридж, она не подлежит ремонту. Ее можно только заменить. Схема работ в данном случае выглядит следующим образом: очень аккуратно со своих мест снимают шланг душа и излив, извлекают переходник, удаляют заглушку и винт фиксации. Не менее осторожно вынимают шток с неисправной пружиной, происходит ее снятие и установка новой. Финальный этап — внимательная сборка всей конструкции.

В смесителях золотникового типа вода начинает протекать, как правило, из-под рычага, расположенного между изливом и душем. Без снятия ручки переключателя вы не сможете определить причину поломки. Может:

— износиться уплотнительная резиновая прокладка на буксе рычага;

— износиться уплотнительные резиновые кольца, находящиеся в поворотном штоке кривошипа;

— «разболтаться» винт буксы смесителя или кривошипа.

Резиновые уплотнители нужно заменить.

В смесителях кнопочного типа обычно изнашиваются кольца клапана или же ломается пружина. Резиновые уплотнители меняются путем отключения излива и введения отвертки в переходник, после чего последний снимается, а клапан выталкивается штоком. Если же сломалась пружина (кнопка не возвращается автоматически на место), то ее следует заменить новой.

Если вы столкнулись со слабой подачей воды, то причиной неисправности, скорее всего, окажется загрязнившийся аэратор. Он стоит в месте излива. Займитесь его тщательной очисткой, и положительные результаты не заставят себя ждать.