Посольство направило запрос в МИД Британии по методам лечения Скрипалей

Как говорится в полученном РИА Новости в среду заявлении посольства, в позиции британских официальных лиц существуют несоответствия. В частности, ранее глава лаборатории минобороны в Портон-Даун заявлял, что от вещества, называемого британцами «Новичок», не существует антидота. С другой стороны, администрация больницы в Солсбери сообщила об улучшении самочувствия Юлии Скрипаль, которая, по заверениям британской стороны, была отравлена этим веществом.

"Обращают на себя внимание несоответствия между сделанными в разное время британскими заявлениями. Именно поэтому мы и обращались в МИД Великобритании за разъяснениями, а также за образцами отравляющего вещества (в чем получили отказ). До сих пор нет ответа на наши запросы о том, какие методы лечения применялись медиками. Иными словами, мы не можем непосредственно убедиться ни в том, что британцы правильно установили отравляющее вещество, ни в том, что они правильно лечат наших граждан. Помимо прочего, остается неясным, почему полицейский Ник Бейли выздоровел, Юлия Скрипаль идет на поправку (если это правда), а Сергей Скрипаль по-прежнему без сознания", — говорится в заявлении посольства.

Дипмиссия обратила внимание на то, что руководитель лаборатории рассказал о некой консультации экспертов с врачами по методике лечения Скрипалей.

"В том же интервью сказано, что эксперты из Портон-Дауна консультировали врачей относительно методики лечения. Мы хотели бы знать, какие конкретно рекомендации они дали. Нами направлен еще один запрос в Форин-офис на эту тему", — говорится в заявлении.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.