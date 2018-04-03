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Посольство РФ: Заявления Лондона по делу Скрипаля — блеф
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Посольство РФ: Заявления Лондона по делу Скрипаля — блеф 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Все заявления официального Лондона о якобы причастности России к отравлению Сергея Скрипаля изначально выглядели блефом, убеждены в российском посольстве в Великобритании.
"Заявления британского правительства о том, что примененное в Солсбери отравляющее вещество было произведено в России, с самого начала выглядели очевидным блефом. Теперь это подтверждено главой секретной лаборатории, — цитирует ТАСС выступление пресс-секретаря посольства. — Его слова лишь доказывают, что все политические декларации о связи совершенного преступления с Россией являются не более чем умозаключениями, не связанными с объективными фактами и ходом следствия".
В посольстве констатировали, что британские власти фактически «блокируют контакты посольства с экспертами, которые могут обладать неудобными для правительства фактами».
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