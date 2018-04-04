Представитель британского посольства встретился с племянницей Скрипаля

"Виктория Скрипаль обратилась к нам за информацией о состоянии своего дяди, господина Сергея Скрипаля, который остается в критическом состоянии в Великобритании после совершенного на него нападения с применением боевого нервно-паралитического вещества", — сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Представитель британского посольства встретился с Викторией на территории посольства для того, чтобы обсудить возможные варианты помощи.

Ранее сообщалось, что посольство России направило ноту с просьбой выдать визу племяннице Скрипаля.