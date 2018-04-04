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Представитель британского посольства встретился с племянницей Скрипаля
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Представитель британского посольства встретился с племянницей Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Depositphotos
Британское правительство подтвердило, что получило обращение от Виктории Скрипаль, племянницы отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, с просьбой предоставить информацию, передает РИА «Новости».
"Виктория Скрипаль обратилась к нам за информацией о состоянии своего дяди, господина Сергея Скрипаля, который остается в критическом состоянии в Великобритании после совершенного на него нападения с применением боевого нервно-паралитического вещества", — сообщили в пресс-службе диппредставительства.
Представитель британского посольства встретился с Викторией на территории посольства для того, чтобы обсудить возможные варианты помощи.
Ранее сообщалось, что посольство России направило ноту с просьбой выдать визу племяннице Скрипаля.
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