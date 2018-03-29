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Родственники отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля живут в Ярославле
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Родственники отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля живут в Ярославле 

76.ru 29 марта 2018
Фото: 76.ru
На Первом канале появился сюжет о племяннице отравленного полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля. Виктория Скрипаль рассказала о своём отношении к ситуации с её дядей.
О том, что дядю и двоюродную сестру отравили, она узнала из новостей.
— Я позвонила в посольство Великобритании в Москве, спросила у них, что мне делать, как мне узнать о их состоянии, на что мне было отвечено: так как вы являетесь гражданкой России, то вы должны обращаться непосредственно в посольство России в Великобритании, — рассказала Виктория. С Викторией связали сотрудники BBC, сначала она от корреспондентов узнавала о состоянии своих родственников, но потом Сергея и его дочь Юлию перевели в интенсивную терапию и врачи перестали общаться с прессой. Сейчас Виктория собирает документы, чтобы самой поехать в Англию. В Ярославле живёт и 90-летняя мама бывшего разведчика. Ей решили не говорить о том, что произошло в Великобритании — боятся, что женщина не выдержит. Сама она телевизор не смотрит, поэтому сообщить решили только когда что-то точно известно. В то, что в отравлении дяди есть российский след, Виктория сомневается.
— Ну, не та он фигура, чтобы вот прямо вот, — говорит Виктория Скрипаль.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в одном из парков в Солсбери (Великобритания) 4 марта. Премьер-министр Тереза Мэй объявила, что оба были отравлены веществом «Новичок» советской разработки. Стали говорить о том, что к произошедшему причастна Россия. Наша страна такие обвинения отвергает.
В 2006 году в России Скрипаля осудили на 13 лет колонии за шпионаж в пользу Лондона. Через четыре года президент России подписал указ о помиловании.
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