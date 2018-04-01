«Спасибо тем, кто поддержал и кто злорадствовал»: открытое письмо ярославской племянницы Скрипаля

Ярославская племянница отравленного в Великобритании полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля написала короткое открытое письмо всем своим друзьям и недругам.

— Спасибо всем кто меня поддерживал всё это время, спасибо тем кто злорадствовал. Вы предавали мне силы бороться за своих близких. Первый раунд я выиграла. Второй на чужом поле будет сложнее. Но я надеюсь на себя и верю в успех, — написала в соцсетях Виктория Скрипаль (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).

Поддержка женщине сейчас необходима — из-за всей этой истории она потеряла одну работу.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в одном из парков в Солсбери (Великобритания) 4 марта. Премьер-министр Тереза Мэй объявила, что оба были отравлены веществом «Новичок» советской разработки.

Инцидент с отравлением Скрипаля привёл к эскалации напряжённости в российско-британских отношениях. Обе стороны заявили о высылке дипломатов. Сейчас Юлия пришла в сознание и уже может говорить.