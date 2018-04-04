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Виктория Скрипаль обратилась в посольство Британии за информацией о дяде
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Виктория Скрипаль обратилась в посольство Британии за информацией о дяде 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ подтвердило, что к ним обратилась Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Виктория Скрипаль обратилась к нам за информацией о состоянии своего дяди, господина Сергея Скрипаля, который остается в критическом состоянии в Великобритании после совершенного на него нападения с применением боевого нервно-паралитического вещества", — рассказали РИА Новости в пресс службе диппредставительства.
"Представитель посольства Великобритании встретился с Викторией в посольстве для обсуждения вариантов помощи, которую мы можем предоставить", — добавили там.
Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Виктория Скрипаль оформляет необходимые для поездки в Великобританию документы, и предположила, что уже сегодня виза может быть ей выдана.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.
Накануне стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и может говорить, ее состояние быстро улучшается.
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