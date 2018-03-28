Дрю Бэрримор больше не скрывает признаки старости и полноту

В этом поклонники звезды убедились, увидев ее на премьере второго сезона сериала «Диета из Санта-Клариты», которая прошла в Лос-Анжелесе.

Скрывать тот факт, что за последнее время актриса сильно сдала, видимо, уже не представляется возможным. Если в прошлом году на красных ковровых дорожках Дрю Бэрримор появлялась в утягивающих платьях, применяла игру объемами, чтобы казаться стройнее, а на лице ее был толстый слой грима, то сейчас звезда, судя по всему, отчаялась — облачилась в бесформенный балахон и вышла на публику почти не накрашенной.

Дрю на премьере второго сезона «Диеты из Санта-Клариты»

Балахон и минимальный мейк — актриса явно сдала

Мешки под глазами, морщины и предательские припухлости в области талии сделали актрису визуально старше, чем она есть на самом деле. Дрю всего 43 года, и у нее явно есть финансовые возможности для того, чтобы следить за собой. К примеру, ее коллега по цеху Холли Берри в свои 51 выглядит так, что может дать фору любой 25-летней. Видимо, актриса решила не напрягаться или просто устала от борьбы, ведь Дрю воюет с лишним весом и другими несовершенствами внешности с самого детства. Ее карьера началась очень рано, и с тех пор Бэрримор перманентно находится в процессе избавления от слишком пухлых щечек и лишних сантиметров в талии.

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Есть также и версия о том, что полнота и несколько потрепанный вид нужен актрисе для роли. Напомним, что в сериале «Диета из Санта-Клариты» она играет героиню, сидящую на весьма своеобразной диете. Комедийный хоррор-сюжет повествует о женщине-зомби, которая вынуждена питаться человеческим мясом… Кстати, вполне возможно, Дрю поправляется еще и о того, что заедает стресс после участия в таком своеобразном проекте, и тот факт, что его продлили на второй сезон, оставляет актрисе мало шансов на преображение.

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