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«Зверёк скакал с дерева на дерево, как обезьянка»: по улицам Самары разгуливал лесной хорек
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«Зверёк скакал с дерева на дерево, как обезьянка»: по улицам Самары разгуливал лесной хорек 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В среду, 28 марта, жители Самары стали свидетелями курьезного события. На Ново-Садовой с одного дерева на другое ловко перескакивал маленький хорек. Местная жительница поделилась видеокадрами с необычным гостем за окном.
На Ново-Садовой разгуливал хорёк
— Утром мы проснулись от громкого карканья ворон. Выглянули в окно — на деревьях перед домом сидело, наверное, полсотни птиц. И все они были чем-то обеспокоены и жутко верещали, — рассказывает Ольга. — Муж пригляделся и увидел рядом с ними на ветках зверька чуть крупнее белки. Мы подумали, что у кого-то убежал хорек.
Обеспокоенные жители выбежали на улицу, в надежде поймать зверька и вернуть его владельцу.
— Когда увидели его вблизи, поняли, что это лесной дикий хорь. У него очень густой мех и пушистый хвост. К тому же, этот зверёк скакал с дерева на дерево, как обезьянка, и быстро взбирался наверх, — описала визитера за окном Ольга. — Так он от нас и ускакал.
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