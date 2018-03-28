«Зверёк скакал с дерева на дерево, как обезьянка»: по улицам Самары разгуливал лесной хорек

В среду, 28 марта, жители Самары стали свидетелями курьезного события. На Ново-Садовой с одного дерева на другое ловко перескакивал маленький хорек. Местная жительница поделилась видеокадрами с необычным гостем за окном.

На Ново-Садовой разгуливал хорёк

— Утром мы проснулись от громкого карканья ворон. Выглянули в окно — на деревьях перед домом сидело, наверное, полсотни птиц. И все они были чем-то обеспокоены и жутко верещали, — рассказывает Ольга. — Муж пригляделся и увидел рядом с ними на ветках зверька чуть крупнее белки. Мы подумали, что у кого-то убежал хорек.

Обеспокоенные жители выбежали на улицу, в надежде поймать зверька и вернуть его владельцу.

— Когда увидели его вблизи, поняли, что это лесной дикий хорь. У него очень густой мех и пушистый хвост. К тому же, этот зверёк скакал с дерева на дерево, как обезьянка, и быстро взбирался наверх, — описала визитера за окном Ольга. — Так он от нас и ускакал.