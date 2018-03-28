Ветер перемен: как стать продюсером своей жизни

В последнее время часто слышу о том, как важно уметь организовывать и продюсировать свою жизнь. Иначе не добьешься успеха. Не могу с этим не согласиться. Опираясь на свой опыт, хочу выделить несколько обязательных пунктов, которые прямо сейчас нужно прописать в сценарии своей жизни, чтобы стать счастливой.

Записывайте! Важно научиться контролировать свое время, быть гибкой к переменам и самой инициировать их, признавать свою вину. Объясню почему.

Информационное голодание

Огромный объем информации — парадокс современности, который сваливается на нас каждый день и давит на кору головного мозга так, что мы буквально теряемся в информации, в мире и собственных приоритетах. Как же взять под контроль свою жизнь?

В мире, где все становится доступно в два клика, будь то еда или отношения, необходимо воспитывать в себе информационный голод. Нельзя есть и потреблять информацию 24/7, потому что информационное обжорство убивает психологически. У меня есть правило: три раза в день я отключаю телефон на 25 минут, чтобы изолировать себя от информационного шума. Иначе можно потерять работоспособность. Устроить информационный детокс в современном мире невозможно, но такой «трюк» может проделать каждый. И неважно, какую должность вы занимаете. Так вы сконцентрируетесь на одной задаче и быстрее решите ее. А еще это время полезно занять чтением книги.

Время под контролем

Почти каждой современной женщине приходится разрываться между работой, домашними делами, и саморазвитием. Разрываться — не выход. Так вы в жизни не преуспеете. Есть риск стать зашоренной. Бесконечные съемки и поездки по стране сильно изматывают меня, но я научилась управлять своим временем.

Один из первых уроков по тайм-менеджменту, который я получила, было умение делить все задачи по степени важности и срочности. Я распределяю их по трем колонкам:

важные и безотлагательные дела,

важные, но «готовые потерпеть» дела

несрочные дела с более низким приоритетом важности.

Первый тип дел требует ежедневного погружения и вовлечения, он и создает основную регулярную рутину. Второй в какой-то момент переходит в первый тип, а третий плавно заменяет второй.

Со временем я поняла, что важно делегировать как в быту, так и на работе. Попросите близких помочь вам — распределите между каждым членом семьи домашние дела. Передайте часть своих задач команде, с которой работаете. Так вы выкроите свободные часы в своем графике. Но! Делегировать нужно не ради сериалов и социальных сетей, а ради расширения кругозора, встреч с интересными людьми, посещения театра, кино, выставок и интересных лекций. Мозг надо переключать, потому что ему так же, как и мышцам, необходимо время на восстановление и отдых. Дайте нейронам повод для радости. Новые вкусы, впечатления, информация — все сгодится для их восстановления и обновления.

Итог: Я стала больше времени проводить с семьей. Благодаря такому режиму я успеваю заниматься саморазвитием и получать удовольствие от таких элементарных человеческих радостей, как просмотр хорошего кино или чтение интересной книги.

Стать лучшей версией себя

Продюсером своей жизни мне помогли стать такие качества, как самоорганизованность, дисциплина, и стрессоустойчивость. Может прозвучать банально, но выработать эти качества поможет спорт. Перестаньте придумывать отговорки «у меня нет денег на абонемент в фитнесклуб», «у меня нет на это времени», или «сначала мне нужно купить новые кроссовки». Признайтесь же себе — вы ленивый человек. Когда вы ленитесь, вы жалеете себя. Возьмите за правило не жалеть себя. Я тоже человек, и мне бывает тяжело заставить себя встать пораньше, чтобы пойти на тренировку. В такие моменты я говорю себе: «Никто меня жалеть не будет и я себя жалеть не должна».

Есть ряд упражнений, которые можно проделать дома, не потратив при этом ни копейки. Я не призываю пуститься во все тяжкие и по несколько часов изводить свое тело физическими упражнениями. Начните с малого: каждое утро стойте в планке по 5-10 минут: сначала с перерывами, а далее — увеличивая продолжительность времени каждого подхода. Пройдет немного времени и вы почувствуете изменения. Увеличатся работоспособность, силы, энергия. Задачи, которые раньше вызывали панику, уже не буду казаться такими страшными. Перестанете бояться перемен.

Никогда не поздно

Казалось бы, технологии сделали нашу жизнь проще: любую проблему можно решить онлайн. А нас все равно иногда бросает в холодный пот при мысли о том, чтобы изменить свою жизнь. Для многих россиян жизнь после 60 лет вообще кончена — так думают очень многие почему-то. Я с такой постановкой вопроса не согласна. Изменить свою жизнь на 180 градусов можно в любом возрасте. Мне рассказали об удивительной 80-летней паре, которая была в браке 55 лет. Жена попросила развод, мотивируя это тем, что сейчас она готова пожить для себя. Ознакомилась с технологиями, завела «инстаграм» и постит фотографии с уроков латиноамериканских танцев.

Мы боимся не перемен, а ответственности, которую они за собой влекут. Взять на себя ответственность — значит отказаться от чего-то: от привычного уклада жизни, людей, любимых вещей, но только так можно достичь конкретных результатов. А еще СМИ должны больше освещать эту проблему — вдохновлять примером других. Тогда пенсионеры перестанут ставить на себе крест.

Дональд Трамп стал президентом США в 70 лет. А в Японии уход на пенсию — начало второй жизни. Там пенсионеры занимаются спортом, путешествуют, учат иностранные языки, осваивают новые технологии. Молодым остается только позавидовать им.

Признать проблему

Если вы чувствуете себя несчастным, или в вашей жизни что-то не складывается, подумайте, а не вы ли сами в этом виноваты? Не нужно винить окружающих в том, что вы чего-то недополучили.

Как только вы признаете свою вину, вы сможете двигаться дальше, и следующим вашим шагом станет решение проблемы. Если ваш сотрудник не справляется с задачами, а вы не увольняете его из жалости, то занимаетесь лишь самообманом и только откладываете принятие болезненного решения. Ни родители, ни система образования не виноваты в том, что вам не хватает каких-то знаний. Современный мир предоставляет нам массу ресурсов для самообразования. Что мешает использовать их? Выучить еще один иностранный язык или освоить новую профессию, если вы недовольны своей работой? Это происходит и в личных делах: не надо есть после 22:00 и убеждать себя, что не худеешь по состоянию здоровья или из-за возраста. Лучше признаться, что недовольна своим весом, и начать работать над собой.

Счастье, удовлетворение любимой работой, гармоничные отношения в семье — все это в наших руках каждый день, вопрос только в нашем желании, потому что счастливым и удовлетворенным стать сложнее, чем объяснить жизненные неудачи роком и обстоятельствами.