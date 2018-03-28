Салтыкова Ирина Ивановна

День рождения: 5 мая 1966 года

Место рождения: Новомосковск, Тульская область

Знак Зодиака: Телец

Ирина родилась в небогатой семье и с раннего детства стремилась вырваться из домашней рутины. Она хорошо училась в школе, любила петь, занималась художественной гимнастикой и даже стала кандидатом в мастера спорта. В 1981-м Ирина окончила в родном городе строительный техникум, но по специальности секретарь-машинистка работать не стала. Она отправилась в Москву получать высшее экономическое образование. В 1990-м выпустилась из Университета дипломированным специалистом.

Судьбоносная курортная встреча Ирины с популярным в те годы певцом Виктором Салтыковым перевернула всю ее дальнейшую жизнь. Бурный роман перерос в свадьбу и рождение дочери. С 1989 года по рекомендации Виктора, Ирина стала солисткой группы «Мираж». Три месяца на пару с Таней Овсиенко она пела «под фанеру» популярные композиции коллектива. Потом некоторое время работала в варьете. Параллельно молодая жена занималась домашним хозяйством и воспитанием дочери Алисы. В начале 1990-х Салтыкова организовала собственный бизнес. Несколько палаток с одеждой и косметикой приносили тогда не плохой доход семье и танцорам мужа, которые в этих палатках подрабатывали. В этот период отношения в семье испортились: По признанию самой Ирины, Виктор стал редко появляться дома, выпивал, изменял и распускал руки. Дело дошло до развода и краха бизнеса. Единственный козырь, который остался у Салтыковой — ее сногсшибательная внешность. Скопленных денег хватило, чтобы начать певческую карьеру. Записанная в 1995 году песня «Серые глаза» и снятый эротичный клип, мгновенно сделали Ирину Салтыкову популярной. Она стала часто появляться на обложках глянцевых изданий. Студия «Союз» предложила певице контракт, записав для нее впоследствии несколько альбомов. Новые песни, видеоклипы и альбомы позволили Ирине проехать с гастролями по всей стране. Посредственное творчество артистки контрастировало с ее яркой внешностью и это очень нравилось публике. В 2000 году состоялся дебют Салтыковой в кино. В культовой картине «Брат–2» Ирина сыграла саму себя. Это послужило стартом для еще нескольких ее не менее интересных работ в кинематографе.

С 2010 по 2015 год Ирина успешно занималась модным бизнесом. Ее бутик дизайнерской одежды был совмещен с салоном красоты.

В 2016 году Салтыкова приняла участие в шоу «Без страховки» на Первом канале.

Личная жизнь Ирины Салтыковой

В 19 лет Ирина вышла замуж за популярного музыканта «Форума» Виктора Салтыкова. Он красиво ухаживал, окружил ее любовью и заботой. В 1987 году у семейной пары родилась дочь Алиса. Через 8 лет совместной жизни брак распался. Дочка осталась с мамой. На протяжении многих лет бывшие супруги не общались. Ирина до сих пор не может простить бывшего мужа за непристойное пьяное поведение и аборт, который он заставил ее сделать. С дочерью Алисой, которая давно проживает в Лондоне, отец смог наладить отношения, когда ей исполнилось уже 28 лет.

После развода с Виктором Ирина больше ни разу не выходила замуж, но романов с состоятельными мужчинами у нее было бесчисленное множество. Недавно в программе «Секрет на миллион» Салтыкова показала свой роскошный дом, который она построила на заработанные деньги и рассказала, что редко находится вне отношений с мужчиной. А данный момент она тоже не одинока.

Студийные альбомы

1995 — Серые глаза

1996 — Голубые глазки

1998 — Алиса

2001 — Судьба

2004 — Я твоя

2008 — Была не была…

2016 — Ранее не изданное

2018 — Девчонки

Видеография

1995 — Серые глаза

1995 — Да и нет 1996 — Голубые глазки

1996 — Эхо любви

1996 — Бабушка

1997 — Бай-бай 1998 — Белый шарфик

1998 — Солнечный друг

2000 — Огоньки

2000 — Если хочешь

2001 — Странная любовь

2001 — Наедине

2002 — Я скучаю по тебе

2002 — Алло-алло

2004 — Бегу за тобой

2007 — Была не была

2009 — Слеза гламура

2016 — За мной

Фильмография

2000 — Брат 2 2001 — Крылья

2002 — Русский спецназ

2002 — Провинциалы

2005-2011 — Кулагин и партнёры

2009 — Даёшь молодёжь!

2011 — Пилот международных авиалиний