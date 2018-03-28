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Кабо выложила редкий семейный снимок
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Кабо выложила редкий семейный снимок 

Рамблер 1 час назад
Фото: Depositphotos.com
Ольга Кабо и Алика Смехова дружат уже очень давно. Дружбе актрис не помешало даже то, что у них разновозрастные дети. Дочери Кабо в этом году исполнится 20 лет, сыну Виктору в конце июля будет шесть.
У Алики двое сыновей — старшему Артему вот-вот будет 18, а младший Макар в конце года справит 11-летие. Между тем именно Ольга Кабо является крестной матерью Артема. Когда парень выпустил первый клип, актриса тут же прорекламировала его в своих соцсетях.
Ольга не прячет своих детей от общественности, но и не относится к числу актрис, которые регулярно постят фото детей в микроблоге. Однако в честь дня рождения Алики 27 марта Кабо выложила снимок, на котором они запечатлены вместе со Смеховой и их младшими детьми.

Человек приходит в этот Мир, чтобы Жить, чтобы быть счастливым… Жизнь нам подарена, чтобы творить добро… И тогда и в душе, и в Мире всегда будет свет ✨, свет и чудо… Только Любовью мы можем противостоять злу… Давайте же выполнять наше, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ предназначение, и давайте ЖИТЬ, чтобы не было стыдно ни перед собой, ни перед нашими детьми, ни перед будущим… И давайте беречь друг друга, близких, и не скупиться на добрые чувства! Алика, @alika_smekhova дорогая, с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Я счастлива, что ты есть в моей жизни! Ты— честная, настоящая, ты— Друг! Мира нашим детям, нашим семьям))) Живи, дари людям огонь 🔥 своей души, и будь счастлива 😊 Поздравляю от души)))

Публикация от  Ольга Кабо (@kabo_olga)

Подписчики очень позитивно отреагировали на поздравление Кабо и пожелали Алике как можно больше здоровья.
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