«Точка джи»: существует ли она на самом деле

Редко встретишь тему, которая вызывала бы такие жаркие дебаты как легендарная «точка G». Действительно ли она существует или это просто миф, в существовании которого мы сами себя убедили? «Умная» разбирается.

Многие сомневаются в самом существовании этой «точки оргазмов». Возможно, это связано с тем, что в крупном исследовании, опубликованном в 2012 году в Journal of Sexual Medicine, есть вывод о том, что «объективные меры не подтвердили убедительных и последовательных доказательств существования анатомического строения, который можно было бы связать со знаменитой точкой G». Это исследование показало, что они не смогли найти что-либо, используя устройства для визуализации или образцы тканей.

Но не стоит ставить жирный крест на точке G — потому что в исследовании были упущены некоторые важные моменты.

Чтобы разобраться с этим, нужно отправиться к самому началу — моменту, в который точка G вообще была введена в терминологию. Вы можете проследить ее историю до книги The G Spot: And Other Recent Discoveries About Human Sexuality, опубликованной в 1982 году Алисой Кан Ладас, Беверли Уиппл и Джоном Д. Перри . В ней исследователи рассказали об области тела, впервые описанной доктором Эрнестом Грэфенбергом в 1950 году. Они говорили о чувствительной области, которую можно было почувствовать через переднюю стенку влагалища, набухающей при стимуляции.

Что мы знаем о том, что называют точкой G?

1. Ни один из исследователей не определял ее как обособленную анатомическую область. Никогда. Когда Кан Ладас, Уиппл и Перри писали книгу, они предположили, что эта область состоит из множества тканей, включая сердцевину клитора и женскую предстательную железу. Их ошибка заключалась в том, что они назвали это «точкой».

Недавнее исследование, проведенное в Италии, показало, что эта область является клитоуретравагинальным комплексом, так как он включает внутренние части клитора, уретру и влагалище.

2. Никто из ученых никогда не заявлял, что эта «точка» гарантирует достижение оргазма. Да, это было бы весьма неплохо. Но на самом деле, многие, но не все женщины чувствуют эффект от воздействия на переднюю стенку влагалища. Для многих этой стимуляции может быть достаточно для оргазма. Но это точно не является константой и, тем более, обязательным условием.

Вот чем «точка» G является на самом деле:

Большинство женщин чувствуют точку G с помощью сильного давления на переднюю стенку влагалища. Эта зона составляет примерно 2,5-5 сантиметров во влагалище, за лобковой костью. Хотите ее найти? Вставьте палец во влагалище так, словно кого-то подзываете — слегка согнутым. Или можете попросить сделать это своего партнера (или использовать игрушку для секса, которая слегка изогнута). Если вы экспериментируете с партнером — перевернитесь на живот, так ему будет проще вставить пальцы (ладонью вниз). Важно: помните, что точное местоположение может варьироваться от человека к человеку и сдвигаться на пару сантиметров в сторону или вверх-вниз.

Помните, что вы ищете не какую-то определенную структуру или место, потому что этого вы точно не найдете. Точка G — это то, что вы чувствуете глубоко в передней стенке влагалища, поэтому попробуйте начать с уверенного давления в разных областях этой этого места. Если вы найдете область, давление на которою доставляет вам удовольствие, продолжайте стимуляцию. Эта область может немного припухнуть — и это нормально. Может появиться желание сходить в туалет — это связано с тем, что мочевой пузырь расположен на другой стороне. Большинство женщин описывают ощущения от стимуляции точки как более глубокое и внутренне ощущение в сравнении с клиторальной стимуляцией. Если вы чувствуете что-то вроде этого — вы, вероятно, нашли свою точку G!

Существуют позиции, которые усиливают стимуляцию во время секса с проникновением: например, «коленно-локтевая» поза. Эта же поза при укладывании на живот или на бок кровати может оказаться особенно замечательной, потому что так вы получите давление как внутри, так и снаружи.

Поза «наездницы» тоже может сработать — особенно если вы немного отклонитесь назад и попросите партнера о дополнительной стимуляции.

Какой итог? Да, G существует — но это, скорее, «область», а не точка. Но это не значит, что вам нужно бросаться ее искать, использовать и обязательно получать удовольствие. Главное, что нужно помнить: это только одна эрогенная зона, стимуляция которой нравится одним и не очень — другим. Поэтому не думайте, что вы сумасшедшие, если не можете найти ее или чувствуете себя не так хорошо, как ожидали. Если вам это не нравится, тогда просто не делайте этого. Но если это доставляет вам удовольствие — наслаждайтесь! Единственное, что важно — ваш оргазм, какая разница, откуда он возникает?

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