«Оставьте их в покое»: рэпер Tyga впервые прокомментировал слухи об отцовстве ребенка Кайли Дженнер

Музыкант обратился к поклонникам и хейтерам у себя в Twitter. Он не упоминал имени 20-летней Кайли, но очевидно, что речь идет именно о ней и ее семинедельной дочери. Сразу после рождения Сторми в СМИ появилось множество публикаций, в которых инсайдеры авторитетно заявляли: настоящий отец девочки — не рэпер Трэвис Скотт , а его коллега по сцене Tyga. Некоторые анонимы ссылались при этом на слова самого рэпера, что невероятно возмутило его.

— написал рэпер. Надо сказать, что Tyga — не чужой человек для реалити-семейства Кардашьян Дженнер. Его 5-летнего сына Кинга Каиро воспитывает звезда соцсетей Блэк Чайна, мама годовалой дочери Роба Кардашьяна Дрим.

Сторми еще совсем малышка, она родилась 1 февраля. Это первый ребенок и для юной Кайли Дженнер, и для Трэвиса Скотта, с которым она встречалась с апреля 2017 года. Их роман начался практически сразу же после расставания Кайли и Tyga, встречавшихся около 3 лет.

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Фото:Instagram