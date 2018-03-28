Вторая Шурыгина? 17-летняя девушка заявила об изнасиловании бойфрендом

В Петербурге школьница обвинила в изнасиловании своего бывшего возлюбленного, с которым встречалась около года. По словам самого обвиняемого, которому за время судебных разбирательств исполнилось уже 19 лет, его половая жизнь с девушкой продолжалась несколько месяцев, и об этом знали даже ее родители. Подать заявление в полицию же школьницу побудила обычная ссора с бойфрендом. Теперь молодой человек, который еще недавно мечтал о светлом будущем со своей возлюбленной, должен выплатить ее семье полмиллиона рублей.

«Родители все знали»

Школьники Алексей и Кристина познакомились во Дворце творчества юных в Петербурге, когда молодому человеку было 17 лет, а девушке — всего 15. Когда Кристина пришла в театральную студию, Алексей сразу же обратил внимание на симпатичную и веселую девочку. Парень стал оказывать барышне знаки внимания, и вскоре молодые люди начали встречаться. Ходили в кафе, кино и просто гуляли. Потом в первый раз поцеловались, а еще через некоторое время начали вести половую жизнь. Для Кристины этот опыт стал первым.

По словам Алексея, интимная близость между ними происходила по любви. Как он утверждает, об этом знали даже родители Кристины, с которыми он познакомился вскоре после начала отношений с девушкой. «Они восприняли известие о том, что у нас есть половая жизнь, совершенно адекватно, — рассказывает молодой человек. — Даже покупали для Кристины средства контрацепции. Никаких конфликтов с ее родителями у меня не было».

Отомстила за ссору

Идиллия в отношениях продолжалась около 10 месяцев, а потом влюбленные стали все чаще ссориться. Чаще всего поводом для этого становилась какая-нибудь мелочь, но однажды между уже 18-летним Алексеем и 16-летней Кристиной произошел серьезный конфликт. Как рассказывает парень, девушка сильно перебрала с алкоголем. Он выразил свое недовольство, чем очень разозлил Кристину. «Она повела себя агрессивно, — вспоминает парень. — Бросила мне в лицо аккумулятор и ушла».

Как выяснилось позже, от Алексея Кристина пошла прямиком в полицейский участок, предварительно вызвав туда же своих родителей. А на другой день от представителей правоохранительных органов молодой человек узнал, что обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия». Сначала решил, что это розыгрыш, но, когда стало ясно, что все происходит на самом деле, понял — Кристина просто решила отомстить за ссору. Он стал звонить девушке, но та не брала трубку. С тех пор молодые люди больше не общались.

Штраф в полмиллиона

Как объясняет адвокат Алексея Юлия Федотова, реальный срок парню не грозит, поскольку разница в возрасте между бывшими влюбленными менее четырех лет. Но вот родители Кристины потребовали возмещения морального вреда: теперь юноша должен заплатить семье аж полмиллиона рублей. За время судебных тяжб парню исполнилось 19 лет. Сейчас он учится на конструктора электронных устройств. Таких денег студенту не накопить, занять тоже не у кого, поэтому, скорее всего, уголовное дело для Алексея закончится судимостью и общественными работами.

«Ситуация просто бредовая, — считает Федотова. — Родители девушки знали о половых отношениях своей дочери, когда ей было 15, а молодому человеку 17. Но вот только он достиг совершеннолетия, как автоматически сделался преступником. Статья о развратных действиях вообще необоснованна. Дело в том, что девочка сама прислала Алексею в социальной сети свои эротические фото, он ее об этом не просил».

По мнению адвоката, Кристина стала жертвой войны, которую начали ее родители. Может быть, девочка была бы и рада прекратить судебные разбирательства, но вот пути назад уже нет. Сотрудники правоохранительных органов прочитали всю личную переписку молодых людей, медики несколько раз осматривали обоих, в квартирах подростков провели обыски. «Это унижение и психологический стресс для девочки, — считает Федотова. — После такого ей требуется помощь специалиста».

Просто пиар?

Родители Кристины намерены довести дело до конца: отступать они не собираются. «Этот молодой человек делает всю ситуацию общественным достоянием, обращается в СМИ, — говорят они. — Попыток пойти на примирение он не делает».

Тем временем пользователи социальных сетей прочат Кристине из Петербурга славу Дианы Шурыгиной , которая в 16 лет стала известна на всю страну после того, как заявила об изнасиловании 21-летним Сергеем Семеновым . В ходе разбирательств выяснилось, что Диана сама не из робкого десятка, на тот момент уже продолжительное время вела половую жизнь, убегала из дома и была не прочь выпить. Несмотря на это, Сергея приговорили к восьми годам колонии строгого режима . Позже срок сократили, и Семенов вышел на свободу после года заключения.

«Девочка просто увидела дурной пример и тоже решила попиариться, — пишут блогеры в интернете. — В этой ситуации парня жалко, но пусть это будет ему уроком: смотри, с кем связываешься».