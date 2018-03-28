75-летняя женщина ушла из дома в Петрозаводске и пропала (фото)

По данным МВД, пенсионерка может находиться в Соломенном или Сулажгоре.

В Петрозаводске разыскивают Анну Ивановну Лаврушичеву, 1943 года рождения. Пожилая женщина ушла из дома по улице Гвардейской 24 марта, до настоящего времени ее местонахождение не известно, сообщили в МВД

На вид: 75 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы седые длинные, завязаны в пучок.

Была одета: шапка черная с помпоном, дубленка темно-синего цвета, серый шарф, розовые брюки, черные сапоги.

Может находиться в районах: Соломенное, Сулажгора.

Полиция просит сообщать информацию о разыскиваемой по телефонам: 88142-739229, 89814054-144 или 02 (с мобильного — 102).