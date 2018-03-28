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75-летняя женщина ушла из дома в Петрозаводске и пропала (фото)
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75-летняя женщина ушла из дома в Петрозаводске и пропала (фото) 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
По данным МВД, пенсионерка может находиться в Соломенном или Сулажгоре.
В Петрозаводске разыскивают Анну Ивановну Лаврушичеву, 1943 года рождения. Пожилая женщина ушла из дома по улице Гвардейской 24 марта, до настоящего времени ее местонахождение не известно, сообщили в МВД
На вид: 75 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы седые длинные, завязаны в пучок.
Была одета: шапка черная с помпоном, дубленка темно-синего цвета, серый шарф, розовые брюки, черные сапоги.
Может находиться в районах: Соломенное, Сулажгора.
Полиция просит сообщать информацию о разыскиваемой по телефонам: 88142-739229, 89814054-144 или 02 (с мобильного — 102).
По материалам: ptzgovorit.ru
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