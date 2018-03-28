Мисс Безупречность: Наталья Ионова демонстрирует идеальный вкус

Наталья Ионова Фото: Пресс-служба Liu Jo Глюк'oZа уверена: в отношениях супругов должны оставаться маленькие тайны — именно это она считает главным залогом своего семейного счастья. «Всегда нужно оставлять вуальку, не нужно знать все и обо всех. Потому что, когда вы ее сорвете, можете очень сильно разочароваться! — предупредила певица поклонников в Инстаграме. — Поэтому не пытайтесь найти ответы на все вопросы, а просто доверьтесь чувствам и сигналам». Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Наталья выбрала модные в этом сезоне брюки-кюлоты. Это модель с укороченными штанинами, расклешенными книзу. Вроде как капри, и в то же время нет. Кюлоты требуют безупречного выбора обуви, и Наталья правильно сочетает их со светлыми невесомыми босоножками. Образ получился легким, почти летним — глядя на Наташу, хочется поторопить весну и тепло.