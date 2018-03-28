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Разведенный с Михалковой Гигинеишвили улетел к первой жене в США
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Разведенный с Михалковой Гигинеишвили улетел к первой жене в США 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Резо Гигинеишвили поделился с подписчиками свежими снимками, сделанными, судя по всему, в США. Именно там сейчас живет его бывшая жена певица Анастасия Кочетова и дочь Маша. На фотографиях режиссер запечатлен с 11-летней девочкой. В комментарии к фото Резо оставил нежное послание: «Море любви, море приключений с моей Марусей Гигинеишвили».
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Пользователи соцсети оценили свежие снимки отца с дочкой. Последней досталось множество комплиментов. Подписчики отметили, что девочка очень повзрослела и становится настоящей красоткой. Некоторые из них заметили, что Маша многое взяла от обоих родителей. Однако большинство все-таки сошлось на том, что девочка больше похожа на папу, только глаза темные.
Мама Марии оставила без комментариев прилет в США ее экс-супруга. Ранее Анастасия сетовала, что Резо мало уделяет времени дочери, и намекнула, что его совместные снимки с наследницей лишь ловкий пиар-ход. Певица также отметила, что, хотя давно простила Надежду Михалкову за то, что та отбила ее мужа, она знала, что рано или поздно он тоже ее бросит, пишет сайт Dni.ru.
Напомним, что Резо Гигинеишвили развелся с актрисой Надеждой Михалковой в 2017 году после семи лет брака. В этом союзе у режиссера родилась дочь Нина и сын Иван. В СМИ появились сообщения, что причиной разрыва стало появление у режиссера другой женщины.
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