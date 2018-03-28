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В Белгороде пропала 16-летняя девушка с татуировкой на пальце
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В Белгороде пропала 16-летняя девушка с татуировкой на пальце 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду ищет без вести пропавшую 16-летнюю девушку, сообщили в региональном ведомстве.
Софья Кутузова исчезла 24 марта, с тех пор от неё не было никаких вестей. Приметы девушки: на вид 15 лет, рост около 165 см, среднее телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза.
Софья была одета в темно-бордовую толстовку, синюю джинсовую куртку и черные джинсы. На среднем пальце девушке есть татуировка в виде сердца.
Всех, кто что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить любую информацию в полицию по телефонам: 8 (4722) 54-90-60, 352-931 или 02.
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