В Белгороде пропала 16-летняя девушка с татуировкой на пальце

Отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду ищет без вести пропавшую 16-летнюю девушку, сообщили в региональном ведомстве.

Софья Кутузова исчезла 24 марта, с тех пор от неё не было никаких вестей. Приметы девушки: на вид 15 лет, рост около 165 см, среднее телосложение, темно-русые короткие волосы, карие глаза.

Софья была одета в темно-бордовую толстовку, синюю джинсовую куртку и черные джинсы. На среднем пальце девушке есть татуировка в виде сердца.

Всех, кто что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить любую информацию в полицию по телефонам: 8 (4722) 54-90-60, 352-931 или 02.