Победительница «Евровидения» родила первенца 

В минувший вторник прославившаяся благодаря выступлению на «Евровидении» в 2016 году Сусана Джамаладинова, более известная как Джамала, впервые стала матерью. Сегодня она написала об этом на личной странице «Инстаграма», под фотографией, где позирует беременная.
«Наш маленький принц. Моя лучшая песня. Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. 27.03.2018», — сказано в подписи к снимку. В комментариях фолловеры рассыпались в комплиментах и поздравили новоиспеченную мать с рождением первенца. Напомним, новость о грядущем пополнении в семье Бекира Сулейманова и Джамалы появилась в соцсетях в конце ноября.