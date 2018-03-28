3 привычки, которые сохранят твои зубы здоровыми

На дворе XXI век, вовсю идёт разработка и тестирование квантовых компьютеров, искусственные спутники уже вылетели за пределы Солнечной системы, а большая часть людей до сих пор не знает о гигиене полости рта или просто кладёт на неё. А ведь ещё в Древнем Китае следили за гигиеной, полоща рот зелёным чаем, чему удивлялись европейцы и не понимали, зачем это нужно, демонстрируя свои кривые гниющие зубы недоумевающим китайцам. С изобретением зубного порошка, а затем и зубной пасты стало как-то проще ухаживать за гигиеной полости рта, хотя и этого бывает недостаточно, чтобы сохранить зубы здоровыми. Мы расскажем о трех проверенных советах по уходу за полостью рта.

1. Регулярно чисти зубы и язык

Чистка зубов не один, а два раза в день повышает эффективность ухода за полостью рта не вдвое, а многократно. Многие люди думают, что достаточно только утренней чистки зубов, а вечерняя — избыточна. Но представь, сколько всякого, не побоимся этого слова, мусора, скапливается у тебя за целый день: остатки пищи, продукты деятельности твоего организма, грязь из воздуха, особенно в больших городах. Всё это является отличной питательной средой для бактерий, которые день и ночь размножаются, в прямом смысле слова гадя на твои зубы. Бактерии являются одной из причин возникновения кариеса — малозаметного поначалу заболевания, которое позже приводит к гниению зубов и их выпадению. Счищая дважды в день зубной налёт, ты лишаешь бактерии питательной среды, из-за чего те, не выдержав несовершенства мира, благополучно самоуничтожаются — естественно, не все, поэтому нужно регулярно чистить зубы по 3-5 минут. Да, это долго, но поверь, лучше потратить немного времени на чистку зубов, чем много времени и денег на их восстановление.

Кстати, насчёт чистки зубов только утром. Если тебе настолько лень, что ты не можешь заставить себя чистить зубы дважды в день, то делай это лучше вечером после еды. Именно во время сна бактерии активно размножаются, поедают зубной налёт и остатки пищи и вызывают воспаление дёсен и развитие кариеса. После вечерней чистки зубов не рекомендуется есть, пить что-то, кроме воды, так как это полностью перечёркивает пользу от процедуры.

Не стоит забывать и про язык. Регулярно счищай налёт с языка, но только не щетиной зубной щётки, а либо обратной стороной щётки (если у неё есть ребристая поверхность), либо специальным скребком для языка.

2. Используй качественную щётку

Щетина зубной щетки должна быть изготовлена из нейлона или полиэстера мягкой или средней жесткости. Жесткая щетка может навредить эмали и травмировать десны, поэтому она подходит только для чистки протезов. Густая и мягкая щетина очищает намного эффективнее и безопаснее, поэтому лучше выбирать именно такие щетки. Щетку должно быть удобно держать в руке, поэтому лучше, чтобы у ее рукоятки было несколько граней. Так она не будет выскальзывать во время чистки. При правильной технике качественная мануальная щетка отлично справляется с зубным налетом.

С помощью электрической щетки можно идеально почистить зубы, прикладывая минимум усилий. Она работает на встроенном моторе, приводящем в движение щетину, которая может двигаться вверх-вниз, выметая налет, или совершать возвратно-вращательные движения, охватывая и очищая каждый зуб по отдельности. Выбор зависит от твоих личных предпочтений. В зависимости от модели, щетинки могут двигаться со скоростью от 5000 до 30000 движений в минуту. У ультразвуковой щетки другой принцип работы. Её щетинки не двигаются и нужны только для подведения ультразвуковой волны частотой 1,6 МГц, которая разрушает зубной налет с зубов, десен и из труднодоступных мест между зубами, под брекетами и так далее. Такая частота безопасна и даже полезна для здоровья, она оздоравливает десны, улучшая их кровообращение.

Качественные зубные щетки, в том числе электрические и ультразвуковые, мы нашли в магазине «Докторслон.ру». В магазине можно купить и другие товары для ухода за полостью рта: ирригаторы, зубные пасты, укрепляющие гели, ополаскиватели, пенки, зубные нити, ершики и средства для отбеливания зубов. Магазин специализируется на профессиональных средствах, которые не найти в масс-маркете. «Докторслон» часто делает скидки и специальные предложения. Например, можно устроить тест-драйв электрической щетки Oral-B дороже 3-х тысяч рублей, и если она тебе не понравится, щетку примут обратно и вернут деньги. Купить электрическую зубную щётку в магазине «Докторслон.ру» →

3. Используй дополнительные средства гигиены полости рта Под дополнительными средствами гигиены имеется в виду очистка полости рта после каждого приёма пищи. Чаще всего для этого используются зубочистки, однако лучше не применять эти устаревшие инструменты, так как они повреждают дёсны, занося инфекцию, а при должном усердии могут сколоть и зубную эмаль. Вместо зубочисток используй зубную нить. Зубная нить бывает вощёная и невощёная. Первая легче проникает в узкие промежутки и подойдёт человеку, у которого небольшое расстояние между зубами. Вторая лучше очищает промежутки между зубами.

В дополнение к этому можно использовать ополаскиватель для полости рта. Состав у ополаскивателей отличается, но их объединяет антибактериальное действие. Также есть ополаскиватели с противоналётным действием и с укрепляющим эмаль эффектом (добавление в состав фтора). Не думай, что ополаскиватель для полости рта — это очередной маркетинговый ход. Исследования показали, что ополаскиватели предотвращают рост бактерий, вызывающих кариес, что положительно влияет на состояние полости рта. Но самый эффективный метод — это использование ирригатора. На Западе это устройство давно известно и часто применяется не только в стоматологических кабинетах, но и в домашних условиях. Суть ирригатора в том, что вода подаётся под давлением и удаляет зубной налёт и остатки пищи между зубами. Кроме того, производится массаж дёсен. Исследования показали, что ирригатор более эффективен, чем зубная нить. Он лучше удаляет зубной налёт и снижает кровоточивость дёсен.

Качественный ирригатор ты можешь купить в официальном магазине американского бренда Jetpik. В магазине представлены несколько моделей: JP51M Solo (недорогая и компактная модель для дома и поездок, способная непрерывно работать до 25 минут, имеющая давление от 250 до 550 кПа и пульсацию от 1200 до 1500 импульсов в минуту), JP50 Travel (те же характеристики, что и в JP51M Solo, но в удобном футляре для путешествий), JP50 Elite (имеются дополнительные насадки для ирригации и флосс-картриджи) и JP50 Ultra (в комплекте идёт UV-санитайзер, который предназначен для стерилизации сменных насадок Jetpik и зубных щеток, убивает до 99% бактерий). В ирригаторах Jetpik используется система Smart-floss (картридж с зубной нитью, который устанавливается в насадку). Сочетание пульсирующей струи воды с зубной нитью делает очистку полости рта более эффективной. Так же в Jetpik представлены зубные центры, которые сочетают в себе функции ирригаторов и звуковых зубных щеток. Звуковая зубная щетка, благодаря колебаниям щетинок до 30 000 в минуту, качественно очищает поверхность зубов, а ирригатор Jetpik с зубной нитью выбивает остатки пищи и налет в межзубных промежутках и труднодоступных местах. Это поможет убрать до 99% процентов зубного налёта и бактерий, что позволит тебе сохранять прочность и красоту зубов. Купить ирригатор в магазине Jetpik →