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Молодые мамы Вологды помогут выжить детям-«торопыжкам»
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Молодые мамы Вологды помогут выжить детям-«торопыжкам» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вологжанки открыли региональный филиал клуба «28 петель». Волонтеры по всей России вяжут носочки и шапочки для недоношенных детей, помогая им сохранить необходимое для жизни тепло. О том, как развивается это добровольческое движение в Вологде, узнавали корреспонденты газеты «Вологда.РФ». Свежий номер сегодня вышел в свет.
Малышей, родившихся раньше срока, мамы ласково называют «торопыжками». Так женщины пытаются подбодрить друг друга и снять напряжение. У ребенка, помещающегося в ладонях, не сформированы легкие и другие системы, сосательный и глотательный рефлексы. Малышам с экстремально низкой массой тела необходимы особые условия, например, поддержание температурного режима.
«У глубоко недоношенных деток центр терморегуляции не развит, — поясняет заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 2 областной детской больницы Сергей Маккоев. — Они быстро перегреваются и охлаждаются. Потери тепла идут через голову — она по площади больше других органов. Ручки и ножки тоже нуждаются в обогреве».
В 2012 году после репортажа фотожурналистки из Астаны, показавшей, как медики выхаживают детей с массой тела от 500 г, в Казахстане появился благотворительный клуб «28 петель». Неравнодушные женщины стали вязать для тех, кто родился раньше срока носочки, шапочки, коврики и другие вещи. Желание помочь недоношенным деткам и их мамам постепенно охватило и Россию. В середине марта еще один флажок в виде маленького перевернутого носочка, похожего на сердце, появился на карте клуба — на Вологодчине.
У Анастасии Ефремовой двое детей — девочка и мальчик, малыши абсолютно здоровы и родились в срок. Но Насте хотелось помогать тем, кому на пути материнства повезло меньше.
«Всегда хотела делать что-то полезное для людей, но регулярно перечислять деньги на благотворительность не могу. А я давно уже занимаюсь вязанием, и помогать посредством рукоделия для меня несложно», — поделилась координатор клуба «28 петель» на Вологодчине Анастасия Ефремова.
В группе вологодского филиала клуба «28 петель» расскажут волонтерам подробности, а также обучат их элементарной вязке. Непростые истории помощи «торопыжкам» собрали журналисты газеты «Вологда.РФ» в статье «Мы свяжем тебе жизнь…».
Также в новом номере еженедельника материалы о трагедии в ТРЦ в Кемерове и проверках вологодских развлекательных комплексах, мнения экспертов о будущем городского ремесленного фестиваля, разворот посвящен теме ненадлежащего содержания животных и статистике укусов бездомными собаками.
Газету «Вологда.РФ» можно найти на стойках в городских больницах, торговых центрах, администрации, а также других общественных местах. Каждый номер также размещается в электронном виде на сайте «Вологда.РФ».
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