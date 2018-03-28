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Крюковские малыши вырастили цветы из бумаги
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Крюковские малыши вырастили цветы из бумаги 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
Весной хочется, чтобы все расцветало, так что 27 марта ребята, посещающие объединение «Кладовая природы и творчества» досугового центра ГБУ «М КЛУБ», «выращивали» цветы в горшках.
Сами горшочки малыши вырезали из самоклеющейся бумаги, а после собирали в них цветы из гофрированной бумаги. Серединки цветочков были созданы из подкрашенной мелом соли.
С работой справились даже четырехлетки. Потом старшие ребята помогли младшим подписать свои творения, которые все дружно отправились дарить мамам и бабушкам. Пусть у вас будет хорошее цветочное настроение, а яркие краски этих открыток добавят вам весеннего солнышка. ​​
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