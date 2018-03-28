Введено временное ограничение на ввоз картофеля из Египта

фото pixabay.comВведено временное ограничение на ввоз картофеля из ЕгиптаУправление Россельхознадзора по Нижегородской области сообщает, что в связи с выявлением в партии египетского картофеля возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля-бактерии (Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), Россельхознадзором принято решение ввести с 23 марта 2018 года временные ограничения на ввоз картофеля на территорию Российской Федерации из Арабской Республики Египет, происхождением из вышеуказанной зоны.

Партии картофеля, произведенные в указанной зоне, отгруженные до 23 марта 2018 года, также не подлежат к ввозу на территорию Российской Федерации.

Бурая гниль картофеля — одна из опаснейших болезней, встречающаяся почти во всех странах, возделывающих эту культуру. Поражает свыше 200 видов растений. Наиболее поражаемыми растениями являются представители семейства пасленовых: картофель, томаты, табак, перец, баклажаны, дикорастущие пасленовые. Наиболее опасна низкотемпературная раса этого вида, преобладающая в зонах возделывания картофеля. В клубни нового урожая бактерия проникает через повреждения на корнях и стеблях, а также через устьица и столоны. Потери урожая могут составлять70-80%. Первые симптомы заболевания — увядание листьев на концах ветвей. Увядшие листья вскоре становятся палево-зелеными или бронзового оттенка, после чего скручиваются и отмирают. На сильно пораженных растениях заметны потемнения проводящих пучков на срезе стебля около уровня земли. Также сильно поражаются клубни. Первые симптомы на поверхности не заметны, однако на срезе можно отметить коричневые окружности. На начальном этапе заражения на срезе клубня из пораженных мест выделяется клейкая белая слизь. При хранении пораженные клубни сгнивают с неприятным запахом.