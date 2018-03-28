Обновить обветшалый фасад за 3 этапа!

Фото: Технониколь

Специально для ответа на эти вопросы компания ТЕХНОНИКОЛЬ создала инновационный материал — фасадную плитку ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. Плитка изготовлена из стеклохолста, пропитанного битумом с нанесением посыпки из натурального камня. Материал не распространяет горение, не выгорает под воздействием солнечных лучей, полностью герметичен, а также не подвержен механическим повреждениям.

Фото: Технониколь

А возможность при производстве материала смешивать и комбинировать базальтовые гранулы различных цветов позволяет создавать оттенки, напоминающие популярные варианты кирпичной кладки. Палитра насчитывает 7 оттенков — античный, мраморный, терракотовый, обожженный, бежевый, песчаный, а также новинка 2018 года — красный кирпич.

Фото: Технониколь

Вес фасадной плитки не превышает 12,5 кг на кв.м., а это значит, фасад дома не будет подвержен лишней нагрузке.

Работать с материалом очень просто. Мы расскажем, как всего в несколько этапов, самостоятельно обновить фасад обветшалого деревянного дома быстро и недорого.

Фото: Технониколь

1 этап — Подготовительный.

Чтобы начать обновление дома, необходимо освободить территорию, прилегающую к фасаду. Предоставить прямой доступ ко всем стенам постройки. При необходимости освободить от декоративных элементов, оконных и дверных обналичников, внешних и внутренних углов.

Поверхность для монтажа плитки должна быть сплошной и ровной. Поэтому необходимо подготовить прочный, сухой и влагостойкий деревянный настил фасада (фанера ФСФ, плита ОСП-3, шпунтованные или обрезные доски). Затем тщательно измерьте фасад и рассчитайте необходимое количество материала.

Фото: Технониколь

С помощью шнурки отбивки нанесите вертикальные и горизонтальные линии для определения уровня, которые служат в роли направляющих и помогают выравнивать плитку в процессе монтажа. После этого можно переходить к следующему этапу.

2 этап — Монтаж.

Монтаж фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK ведется снизу-вверх. Нижний ряд начинается со стартовой полосы. Монтаж стартовой полосы ведите с угла дома с отступом 5— 10 мм., отрежьте нижние «лепестки» фасадной плитки и закрепите на оцинкованные гвозди.

Гвозди следует прибивать таким образом, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью фасадной плитки, а не врезалась в нее. Каждая плитка крепится гвоздями так, чтобы нахлест вышележащей плитки перекрывал гвозди нижележащей.

Фото: Технониколь

Далее первый ряд монтируется поверх стартовой полосы и крепится на 11 оцинкованных гвоздей согласно схеме.

Фото: Технониколь

Следующие ряды фасадной плитки укладываются со смещением на половину «лепестка», что создает эффект кирпичной кладки.

Для минимизации тонального дисбаланса перед применением следует перемешать содержимое 5–6 упаковок в случайном порядке.

Фасадная плитка легко режется обычным кровельным ножом с крючковым лезвием.

Если монтаж ведется при температуре ниже +5 градусов необходимо выдержать материал при комнатной температуре не менее суток, и выносить небольшими партиями. При необходимости, склейку плиток между собой допускается обеспечить специальным строительным феном, подогревая липкие полосы на лицевой стороне материала.

Все цветовые комбинации фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK можно сочетать между собой, создавая уникальный фасад: выделить цветом внешние и внутренние углы, оконные проемы, колонны и прочее.

3 этап. Финишная отделка

Чтобы фасад выглядел законченно, необходимо смонтировать внутренние и внешние углы, оконные обналичники и отливы. Для этого этапа необходимо использовать металлические элементы с базальтовой посыпкой производства компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Фото: Технониколь

Фасадной плиткой можно обновить не только целый фасад, но и отдельные его элементы — входные группы, цоколь, фронтоны.

Именно по этой причине уже более 1000 семей отдали предпочтение фасадной плитке ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. Ведь, обладая отличными эксплуатационными характеристиками, она может стать украшением домов, построенных в абсолютно разных стилях.