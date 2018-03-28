Почему нужна водосточная система в каждом доме?

К сожалению, такая участь порой постигает и водосточную систему. Ведь до сих пор существует стереотип, доставшийся нам от советской школы проектирования, что она нужна только если здание больше двух этажей, когда уже актуален вопрос безопасности жильцов. А если дом в один этаж, и ты не планируешь собирать дождевую воду в бочку для полива грядок с овощами, то водосточная система и не нужна. А тут еще сосед отговаривает. Жалуется, что ее все время надо чистить от листьев, а прошлой зимой снег с крыши сошел и половину желобов вообще сорвало. Решение рождается само…. Казалось бы, мелочь в сравнении с такими важными элементами здания как фундамент, стены и крыша. Что может произойти?

На самом деле произойти может многое и в действительности отсутствие водосточной системы у частного малоэтажного дома не такое уж безобидное явление. Многолетний опыт обследования зданий инженерами службы качества компании ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет сделать вывод, что основной причиной разрушения цоколя и фасада является именно вода, особенно в межсезонье, когда влага не успевает испариться и замерзает, вызывая морозное пучение в строительных материалах, вследствие чего происходит отслоение штукатурного слоя и облицовочного камня, расслоение кирпичной кладки цоколя.

Отслоение штукатурного слоя и расслоение кирпичной кладки цоколя. Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ

Отслоение декоративного камня (фотография из интернета)

Разрушения фасада здания

Разрушения фасада здания

В зданиях с отмосткой за счет разбрызгивания воды, бесконтрольно стекающей с крыши, наблюдается обильный рост водорослей, вследствие чего отмостка и цоколь приобретают незабываемый черно-зеленый цвет. Вывести их из строительных материалов впоследствии можно будет лишь с применением специальных химических составов.

Образование водорослей на цоколе (фото из интернета)

Если отмостка не предусмотрена, то вся влага попадает в грунт, что может стать серьезным испытанием для гидроизоляции подвала и даже стать причиной размытия подстилающего основания фундамента. Последствия при этом будут куда критичнее, ведь это может привести к просадке здания и образованию трещин в несущих конструкциях (стены, перекрытия, крыша).

Трещины в несущих конструкциях вследствие просадки фундамента (фото из интернета)

Вот к таким неприятностям может привести пренебрежительное отношение к вопросу отвода осадков с крыши здания. Усилия, потраченные на тщательный подбор лучших производителей строительных материалов и толковых подрядчиков, ночи, проведенные на строительных форумах, в поисках лучших решений — все это может быть перечеркнуто такой вот, казалось бы, мелочью.

Не менее неприятные последствия наблюдаются и при нарушении правил монтажа водосточной системы. Обратные уклоны и слишком большой шаг кронштейнов могут привести к срыву желобов. Недостаточное количество водоприемных воронок — к переливу во время сильных доджей. А нарушения правила, согласно которому водосточный желоб должен быть ниже плоскости крыши минимум на 10 мм. (см. рисунок 7) — к срыву желобов при лавинообразном сходе снега.

Смещение желоба

Всего этого можно легко избежать. Достаточно руководствоваться рекомендациями производителя, которые находятся в свободном доступе как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Ведь современные пластиковые водосточные системы разработаны таким образом, что смонтировать их сможет каждый. Даже при отсутствии специального строительного образования и профессионального инструмента. Все элементы легко соединяются вручную. А фиксация системы к самому зданию осуществляется бытовым электроинструментом на стандартный крепеж.

Остается только один неосвещенный вопрос — эксплуатация. Нужно ли чистить желоба от листьев и как быстро они забиваются? Особенно если загородный дом находится рядом с лесом или просто окружен деревьями. Пожалуй, никому не захочется, чтобы в водосточной системе произрастал несанкционированный сад. Тратить бесценные дни отпуска на чистку желобов, а еще, того хуже, на устранения засора труб не самая лучшая идея. Так что же, сосед все-таки был прав?

Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ

На самом деле в компании ТЕХНОНИКОЛЬ найдется ответ и на этот вопрос. Специально для этих целей в составе пластиковой водосточной системы ТЕХНОНИКОЛЬ разработана защитная решетка с системой «захвата» — специальными шипами на внешней поверхности, которая легко монтируется и предотвращает скопление листьев в желобе и засор водосточных труб. При необходимости решетка быстро снимается и производится ее очистка.

Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ

Но это далеко не единственный элемент в ассортименте продукции. Три вида кронштейнов позволят закрепить водосточную систему практически на любой крыше, как в процессе строительства, так и после завершения кровельных работ. Для сложных в плане зданий предусмотрены универсальные угловые элементы 90 и 135 градусов. А для нестандартных решений разработан специальный регулируемый угол, способный подстроиться под вашу крышу в пределах от 90 до 150 градусов чтобы обеспечить надежную защиту фасада здания от осадков.

Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ

Очень важным элементов пластиковой водосточной системы ТЕХНОНИКОЛЬ является пристенно-поворотный отлив карнизного свеса (угловой отбойник воды), необходимый для защиты фасада от влаги, в случае примыкания ската крыши к вертикальной стене. Он позволяет защитить шов и стену от сырости, образования плесени и грибка.

Большим плюсом является то, что все желоба и трубы производятся методом коэкструзии, благодаря чему они обладают отличными характеристиками: выдерживают российские морозы, имеют высокую устойчивость к УФ-излучению и к различным агрессивным воздействиям, и прежде всего — не подвержены коррозии. Белое покрытие на внутренней поверхности желоба отражает солнечные лучи и снижает степень нагрева на 15%, обеспечивая стойкость системы к деформации, поскольку пластиковые желоба и трубы обладают «памятью формы»: после деформирующих нагрузок они легко принимают прежние очертания.

Таким образом экономия на водосточной системе оборачивается большими тратами в среднесрочной перспективе. А отрицательный опыт эксплуатации чаще всего связан с ошибками монтажа. Поэтому, приступая к работе, никогда не бывает лишним прочитать инструкцию и придерживаться рекомендаций производителя.