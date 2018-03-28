Ещё
Почему нужна водосточная система в каждом доме?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему нужна водосточная система в каждом доме? 

IVD.ru 2 часа назад
Фото: IVD.ru
К сожалению, такая участь порой постигает и водосточную систему. Ведь до сих пор существует стереотип, доставшийся нам от советской школы проектирования, что она нужна только если здание больше двух этажей, когда уже актуален вопрос безопасности жильцов. А если дом в один этаж, и ты не планируешь собирать дождевую воду в бочку для полива грядок с овощами, то водосточная система и не нужна. А тут еще сосед отговаривает. Жалуется, что ее все время надо чистить от листьев, а прошлой зимой снег с крыши сошел и половину желобов вообще сорвало. Решение рождается само…. Казалось бы, мелочь в сравнении с такими важными элементами здания как фундамент, стены и крыша. Что может произойти?
На самом деле произойти может многое и в действительности отсутствие водосточной системы у частного малоэтажного дома не такое уж безобидное явление. Многолетний опыт обследования зданий инженерами службы качества компании ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет сделать вывод, что основной причиной разрушения цоколя и фасада является именно вода, особенно в межсезонье, когда влага не успевает испариться и замерзает, вызывая морозное пучение в строительных материалах, вследствие чего происходит отслоение штукатурного слоя и облицовочного камня, расслоение кирпичной кладки цоколя.
Отслоение штукатурного слоя и расслоение кирпичной кладки цоколя. Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Отслоение декоративного камня (фотография из интернета)
Разрушения фасада здания
Разрушения фасада здания
В зданиях с отмосткой за счет разбрызгивания воды, бесконтрольно стекающей с крыши, наблюдается обильный рост водорослей, вследствие чего отмостка и цоколь приобретают незабываемый черно-зеленый цвет. Вывести их из строительных материалов впоследствии можно будет лишь с применением специальных химических составов.
Образование водорослей на цоколе (фото из интернета)
Если отмостка не предусмотрена, то вся влага попадает в грунт, что может стать серьезным испытанием для гидроизоляции подвала и даже стать причиной размытия подстилающего основания фундамента. Последствия при этом будут куда критичнее, ведь это может привести к просадке здания и образованию трещин в несущих конструкциях (стены, перекрытия, крыша).
Трещины в несущих конструкциях вследствие просадки фундамента (фото из интернета)
Вот к таким неприятностям может привести пренебрежительное отношение к вопросу отвода осадков с крыши здания. Усилия, потраченные на тщательный подбор лучших производителей строительных материалов и толковых подрядчиков, ночи, проведенные на строительных форумах, в поисках лучших решений — все это может быть перечеркнуто такой вот, казалось бы, мелочью.
Не менее неприятные последствия наблюдаются и при нарушении правил монтажа водосточной системы. Обратные уклоны и слишком большой шаг кронштейнов могут привести к срыву желобов. Недостаточное количество водоприемных воронок — к переливу во время сильных доджей. А нарушения правила, согласно которому водосточный желоб должен быть ниже плоскости крыши минимум на 10 мм. (см. рисунок 7) — к срыву желобов при лавинообразном сходе снега.
Смещение желоба
Всего этого можно легко избежать. Достаточно руководствоваться рекомендациями производителя, которые находятся в свободном доступе как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Ведь современные пластиковые водосточные системы разработаны таким образом, что смонтировать их сможет каждый. Даже при отсутствии специального строительного образования и профессионального инструмента. Все элементы легко соединяются вручную. А фиксация системы к самому зданию осуществляется бытовым электроинструментом на стандартный крепеж.
Остается только один неосвещенный вопрос — эксплуатация. Нужно ли чистить желоба от листьев и как быстро они забиваются? Особенно если загородный дом находится рядом с лесом или просто окружен деревьями. Пожалуй, никому не захочется, чтобы в водосточной системе произрастал несанкционированный сад. Тратить бесценные дни отпуска на чистку желобов, а еще, того хуже, на устранения засора труб не самая лучшая идея. Так что же, сосед все-таки был прав?
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
На самом деле в компании ТЕХНОНИКОЛЬ найдется ответ и на этот вопрос. Специально для этих целей в составе пластиковой водосточной системы ТЕХНОНИКОЛЬ разработана защитная решетка с системой «захвата» — специальными шипами на внешней поверхности, которая легко монтируется и предотвращает скопление листьев в желобе и засор водосточных труб. При необходимости решетка быстро снимается и производится ее очистка.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Но это далеко не единственный элемент в ассортименте продукции. Три вида кронштейнов позволят закрепить водосточную систему практически на любой крыше, как в процессе строительства, так и после завершения кровельных работ. Для сложных в плане зданий предусмотрены универсальные угловые элементы 90 и 135 градусов. А для нестандартных решений разработан специальный регулируемый угол, способный подстроиться под вашу крышу в пределах от 90 до 150 градусов чтобы обеспечить надежную защиту фасада здания от осадков.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Очень важным элементов пластиковой водосточной системы ТЕХНОНИКОЛЬ является пристенно-поворотный отлив карнизного свеса (угловой отбойник воды), необходимый для защиты фасада от влаги, в случае примыкания ската крыши к вертикальной стене. Он позволяет защитить шов и стену от сырости, образования плесени и грибка.
Большим плюсом является то, что все желоба и трубы производятся методом коэкструзии, благодаря чему они обладают отличными характеристиками: выдерживают российские морозы, имеют высокую устойчивость к УФ-излучению и к различным агрессивным воздействиям, и прежде всего — не подвержены коррозии. Белое покрытие на внутренней поверхности желоба отражает солнечные лучи и снижает степень нагрева на 15%, обеспечивая стойкость системы к деформации, поскольку пластиковые желоба и трубы обладают «памятью формы»: после деформирующих нагрузок они легко принимают прежние очертания.
Таким образом экономия на водосточной системе оборачивается большими тратами в среднесрочной перспективе. А отрицательный опыт эксплуатации чаще всего связан с ошибками монтажа. Поэтому, приступая к работе, никогда не бывает лишним прочитать инструкцию и придерживаться рекомендаций производителя.
IVD.ru: последние новости
От холодного чердака до жилой мансарды Создаем уникальный фасад с помощью плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK Всё о межкомнатных перегородках: материалы, особенности возведения, звукоизоляция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди улыбаются, а кажется, что мир рухнул»2
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом2
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
Как быстро вылечить кашель
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение