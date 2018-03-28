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Кровля из гибкой черепицы своими руками — 10 шагов
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Кровля из гибкой черепицы своими руками — 10 шагов 

IVD.ru 2 часа назад
Фото: IVD.ru
Сегодня мы представим для вас базовые этапы — их всего 10. Они позволят понять, что устройство гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS — это реально и не так сложно, как можно себе представить.
То есть, по-настоящему красивую и надежную кровлю из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS можно сделать своими руками, с применением классического набора инструментов: молотка, кровельного ножа, гвоздей, карандаша, рулетки, ножниц по металлу, шпателя и уровнемера.
С чего начать?
Конечно же, с основания. Дощатый настил кровельной конструкции должен быть прочным, сухим, ровным и хорошо проветриваемым изнутри. Его можно сделать из влагостойкой фанеры или листов ориентированно-стружечной плиты (ОСП-3).
В любом случае, между листами обязательно делаются щели толщиной 3-5 мм для компенсации деформаций древесины.
Стоит обратить внимание на оттенок черепицы — он может немного отличаться в разных пачках, поэтому, чтобы на крыше создать цветовой баланс, гонты (прямоугольные листы гибкой черепицы) из 4-7 пачек перемешиваются между собой.
Монтаж лучше проводить в сухую погоду с минимальной температурой окружающего воздуха до + 5 градусов. Если такой возможности нет, то черепичные гонты рекомендуется подержать в теплом помещении около суток, после перевозки. И на этапе крепления гонтов пачки лучше всего подавать также из теплого помещения, примерно по 5-6 пачек, и в процессе крепления гонтов клеящийся слой лучше прогревать строительным феном.
Шаг 1 — как усилить карнизный свес.
Карниз усиливается с помощью окрашенных металлических карнизных планок. Они крепятся на дощатый настил специальными кровельными гвоздями в шахматном порядке — с шагом 12-15 см. Нахлест планок должен быть 30–50 мм.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Шаг 2 — зачем укладывать подкладочный ковер.
Подкладочный ковер производится из специального рулонного материала. Он делает кровлю более герметичной, и будет лучше, если его уложить по всей площади крыши. Раскатка ковра ведется по горизонтали, от карнизного свеса с горизонтальными нахлестами не менее 10 см. Важно учесть, что на этом свесе материал должен отступать от перегиба на 1–2 см. (для среднестатистической крыши). Ширина отступа зависит от длины и угла наклона самого ската.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Заходы на карниз и фронтон, а также места нахлестов промазываются битумной мастикой с помощью шпателя. Толщина мастики — не более 1 мм.
Ковер делается из двух видов материала. В ендовах и на карнизах применятся самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA с очень прочной полиэфирной негниющей основой и мелкозернистой песчаной посыпкой верхнего слоя.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
На остальной площади можно включать в работу ANDEREP PROF (легкий подкладочный материал с основой из негниющего полиэфира и нескользящим полипропиленовым покрытием) или ANDEREP GL (материал с основой из стеклохолста и двусторонней посыпкой) с механической фиксацией и клеевым слоем в местах горизонтальных нахлестов.
Кстати, ANDEREP GL имеет термоактивные продольные полосы, благодаря которым при монтаже продольных нахлестов не требуется применение битумной мастики.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
В завершении монтажа рулонный материал аккуратно фиксируется по краям кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг — 20-25 см.
Шаг 3 — как укрепить фронтонный свес.
Фронтонная часть крыши также нуждается в специальной защите от ультрафиолета, влаги, ветра, механических воздействий. Для этого на фронтонные свесы, поверх подкладочного ковра прикрепляются окрашенные металлические торцевые планки, которые в процессе укладки самой черепицы промазываются битумной мастикой.
К несущей конструкции крыши планки крепятся кровельными гвоздями с шагом 10-15 см в шахматном порядке.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Шаг 4 — в чем особенность устройства ендовы.
Ендова, как известно, имеет вогнутый угол, собирающий наиболее количество влаги, поэтому правильный монтаж кровельного пирога именно в этом месте во многом обеспечит надежную эксплуатацию здания.
Рассмотрим так называемый «открытый» способ монтажа ендовы.
Поверх подкладочного ковра, вдоль оси ендовы, настилается специальный кровельный материал — ендовный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ. По периметру тыльной стороны он промазывается битумной мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР на ширину 10-12 см. С лицевой стороны ковер прибивается кровельными гвоздями с отступом от края 2–3 см. Шаг крепления: 20–25 см.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Шаг 5 — как уложить гибкую черепицу.
Для удобства укладки и выдержки необходимой геометрии на подкладочном ковре делается разметка по горизонтали и вертикали. При этом вертикальные линии должны соответствовать ширине одного листа черепицы, горизонтальные — около 80 см, это примерно пять рядов гибкой черепицы. Отметим, что разметка является просто ориентиром, а не схемой крепежа.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Укладка начинается по горизонтали вдоль карниза. Первая полоса делается с помощью универсальной коньково-карнизной черепицы. Также можно использовать обыкновенную черепицу выбранной коллекции, но потребуется отрезать у гонта черепичные «лепестки».
Черепица наклеивается от перегиба карниза в 1–2 см, и дополнительно прибивается гвоздями. Важно! Если в качестве «старта» используется обыкновенная подрезанная черепица, то тыльную сторону гонта необходимо промазать мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР, то есть там, где нет клеящего слоя.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Второй ряд монтируется с центра ската — со смещением влево или вправо на половину «лепестка». Далее монтаж идет по диагонали от центра ската в виде полосы или пирамиды.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Элементы черепицы укладываются с нахлестом не менее 15 см при помощи специального клеящего слоя. Он расположен на тыльной стороне гонтов. Дополнительно гонты крепятся к основанию кровли с помощью специальных оцинкованных гвоздей с широки¬ми шляпками.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Здесь важно учесть правильность прибивания гвоздями — схема представлена на рисунке, то есть, гвозди необходимо забивать ровно, под углом 90 градусов и без заглубления в кровельный материал.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Со стороны фронтонного свеса у гибкой черепицы необходимо отрезать верхний уголок гонта для отбоя дождевой воды. Сам гонт относительно свеса должен быть отодвинут на 2 см. Это нужно для свободного стока воды. Также для защиты от косого дождя черепицу необходимо промазать в зоне фронтона мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР, на глубину 10 см.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Шаг 6 — черепичная ендова, продолжение.
Когда процесс укладки дошел до ендовы, то на этом узле гонты гибкой черепицы укладываются в хаотичном порядке наверх ендовного ковра, после чего они подрезаются таким образом, чтобы центральная ось ендовы стала открытой, шириной 5-15 см (см. рисунок ниже). При подрезе под гонты следует подкладывать дощечку, чтобы не повредить нижележащие изоляционные материалы. После чего тыльные места листов гибкой черепицы, не имеющих в местах примыкания к ендове клеящего слоя, промазываются мастикой. Каждый гонт фиксируется с помощью кровельных гвоздей в верхней части не ближе 30 см от оси ендовы.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Шаг 7 — как просто закрыть ребра и скаты.
Ребра скатов формируются гонтами специальной коньково-карнизной черепицей. Укладка ведется снизу-верх, и крепится к основанию четырьмя гвоздями — по два на каждую сторону. Эти места в последующем закрываются нахлестами длиной 3-5 см из верхних гонтов. Тыльная часть коньковой черепицы в местах отсутствия самоклеящегося слоя промазывается мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Шаг 8 — чем важен монтаж конькового аэратора.
Конек играет важную роль в устройстве кровельной вентиляции, которая помогает движению воздуха, и удаляет конденсат из подкровельного пространства.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Рассмотрим вариант устройства сплошного аэратора, устанавливаемого на коньке кровли по всей его длине.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Гонты, формирующие стык кровли, подрезаются вдоль оси. Потом делается прорезь подкладочного ковра и самой кровельной конструкции для прохода воздуха — с определённым интервалом и отступом от края кровли. Сверху, вдоль оси укладывается сплошной пластиковый аэратор. После чего он закрывается коньково-карнизной черепицей по технологии, аналогичной устройству ската крыши.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Шаг 9 — как сделать примыкания.
К примыканиям, в основном, относятся стыки ската кровли с горизонтальными и наклонными стенами, а так же дымовыми трубами.
На стыке ската и стены прибивается деревянная треугольная рейка, на которую заводится элемент примыкания. В случае если стена кирпичная, её необходимо оштукатурить, и покрыть битумным праймером, потому что на стены и поверх гибкой черепицы укладывается ендовный ковер — на высоту 30-50 см и по черепице примерно на 20 см.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Вся тыльная площадь покрывается мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР. Герметизация дымовых и вентиляционных труб делается из выкройки ендовного ковра. Верхняя часть ковра заводится в штрабу, и закрывается металлическим фартуком, с последующей герметизацией.
Здесь есть один нюанс — монтаж выкройки должен учитывать каскадность воды. Поэтому сначала монтируют лицевую часть выкройки, она заходит на рядовую черепицу на 20 см. Левые, правые и тыльные части «уходят» под черепицу. Тыльную выкройку монтируют последней. Отступ черепицы от трубы сбоку и тыла составляет примерно 8 см.
Все места сопряжения чере¬пицы, где нет самоклеящегося слоя, обязательно проклеиваются мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР.
Если труба широкая — более 50 см, то с тыльной части делается разжелобок.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Шаг 10 — как смонтировать проходные кровельные элементы (проходки)
Антенны, трубы вентиляции и прочие кровельные элементы герметизируются специальными проходными элементами, напоминающими фартук, чей нижний край укладывается поверх подходящего снизу листа черепицы. Все остальное закрывается гонтами с использованием мастики ТЕХНОНИКОЛЬ ФИКСЕР. Отметим, что проходной элемент предварительно крепится к кровельному основанию гвоздями.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Итак, красивая, надежная и долговечная кровля готова — своими руками. Таким образом, пройден интересный, большой и ответственный путь, результатом которого домовладельцу, а теперь и настоящему мастеру — можно по праву гордиться.
Фото: ТЕХНОНИКОЛЬ
Для удобства монтажа и наглядности процессов специалисты компании ТЕХНОНИКОЛЬ разработали пошаговую инструкцию, в которой изложены не только основные операции, но и монтажные нюансы укладки ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.
Если перед монтажом появились какие-либо вопросы, то в качестве дополнения также рекомендуем посмотреть видео инструкцию по монтажу многослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS:
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