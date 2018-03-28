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Почему мы делаем вещи, которые нас разрушают
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Почему мы делаем вещи, которые нас разрушают 

BroDude 2 часа назад
Фото: BroDude
Ты когда-нибудь задумывался, что побуждает людей пойти на такой отчаянный шаг, как самоубийство? Работа, друзья, семья… Неудача в одной из областей повседневной жизни для некоторых кажется столь критичной, что человек просто не может жить в измененном после некоторых событий мире и сводит счеты с жизнью. Самое интересное, что самоубийца прекрасно понимает, что своими действиями наносит себе вред, идет против природы и занимается самоуничтожением, но все же убивает себя. Психологи говорят, что к самоубийству приводит череда неудач, из-за которых можно начать винить себя, и вскоре единственным выходом и решением всех проблем кажется суицид. Но самоубийство — не единственный способ, который уничтожает и разрушает наше естество, ведь некоторые действия человека просто не поддаются логическому объяснению. Сегодня мы поговорим именно об этих действиях и девиантном поведении, которое разрушает личность и приводит к добровольному самоуничтожению.
1. Употребление наркотиков
Когда человек первый раз употребляет наркотики, он преследует цель получить мгновенное удовольствие, расслабиться и отрешиться от этого мира. Затем возникает зависимость, от которой очень трудно избавиться, а если не принять наркотик вовремя, то начинается ломка, которая приносит невероятные страдания организму. Подобное поведение само по себе кажется разрушительным, ведь каждый человек сегодня осведомлен о том, насколько вредны наркотические вещества и какую зависимость они вызывают. К аналогичным действиям, которые кажутся приятными в данную минуту, но в перспективе наносят огромный вред организму, относятся и азартные игры, переедание, курение, мелкое воровство и далее по списку. Не так-то просто объяснить и то, почему некоторые люди добровольно занимаются саморазрушением, но вероятнее всего, это желание получить мгновенное удовольствие и отрешиться от окружающих проблем. Ведь под действием алкоголя или наркотиков разум одурманен, и на некоторое время все счета, ссоры, увольнение остаются в другом мире. Но это самый страшный и разрушительный самообман. Самоуничтожение: 7 вещей, которые никогда нельзя делать
2. Дорожные войны
Всегда удивляют люди, которые вступают в открытый конфликт с полицией в тот момент, когда являются очевидными нарушителями и сами повинны в том, что стражи порядка обратили на них свое внимание. Эти персоны будут спорить снова и снова, переходя грани разумного, не думая о последствиях, и лишь оказавшись за решеткой, поймут, что натворили. Аналогичное поведение у таких субъектов наблюдается и в межличностном общении с коллегами, семьей, друзьями, причем они осведомлены о столь негативной черте характера, но не принимают меры, чтобы бороться с собой.
3. Систематические опоздания
Опаздывая постоянно, ты будешь раздражать руководство и заставишь коллег усомниться в твоей компетентности. Из-за опозданий можно потерять работу, и даже понимая это, нерадивые сотрудники продолжают опаздывать. Они отдают себе отчет в том, что подобные действия могут стать причиной увольнения, но продолжают приходить не вовремя изо дня в день, рискуя карьерой и благополучием.
4. Цепляться за бывшие отношения
Порой такое поведение превращается в преследование, нежели нормальное общение. Это неизбежно приводит к разрыву оставшихся отношений, ведь мало кому нравится быть жертвой преследования. Причем отвергнутый любовник прекрасно понимает, что подобное поведение лишь отталкивает бывшего партнера, но уже не может остановиться и всячески навязывает общение, буквально ходит по пятам за предметом своего обожания. 5 угроз, которые хобби приносят в твою жизнь
5. Почему мы ведем себя подобным образом
Есть множество вариантов поведения, которые приводят к самоуничтожению: например, промедление, нытье или жалобы. Но порой эти отклонения, за исключением наркомании и алкоголизма, имеют основополагающее значение, когда индивиду необходимо отстоять свои взгляды и мнение. Отвергнутый любовник может вновь расположить к себе бывшего партнера, если не отступится, и некоторое упрямство реально приносит пользу. Трудность работы психотерапевта в этих вопросах заключается в том, чтобы убедить человека, который выбрал путь саморазрушения в том, что подобное поведение не является необходимым и отстаивать свои взгляды можно более адекватными способами, не уничтожая себя.
6. Привычка как еще один путь к саморазрушению
Когда ученые изучали проблему бессонницы, то пришли к интересному выводу: многие люди просыпаются ночью только из-за того, что хотят посмотреть, который сейчас час, и узнав это, отправляются в постель. Со временем интерес перерастает в беспокойство, и они начинают волноваться о том, как бы не опоздать на работу, и могут просыпаться, чтобы узнать время, каждый час. Лечение было довольно-таки простым: им порекомендовали просто повернуть часы к стенке, и уже через три недели проблема бессонницы у этих людей была решена. Пациенты сформировали у себя привычку проверять время, и со временем она стала разрушительной и наносила огромный вред. Сама по себе привычка облегчает жизнь. Например, мы привыкли чистить зубы утром и вечером — одни и те же действия стали навыком, который помогает сохранить здоровье. Но в других случаях привычка может нанести вред. Например, электрик, который не привык вытирать руки, может серьезно поплатиться за это, а водитель, для которого проезжать на желтый сигнал светофора — норма, рискует попасть в аварию. Не вырабатывай привычки, которые в долгосрочной перспективе могут нанести вред здоровью и личности. Как быть сильнее обстоятельств и не сломаться под ударами судьбы
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