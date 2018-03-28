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Памела Андерсон вступилась за сына, ударившего отца
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Памела Андерсон вступилась за сына, ударившего отца 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@officialpamelaandersonfansПамела Андерсон вступилась за сына, ударившего отцаПамела Андерсон (50) оказалась в непростой ситуации. Ее сын Брэндон (21) не ладит с отцом, Томми Ли (55). Более того, рок-музыкант подал в суд на сына, обвиняя его в нападении и ударе кулаком в лицо. Памела целиком на стороне сына и считает, что бывшему мужу нужно, наконец, вылечить алкоголизм: Брэндон ударил отца за все то зло, что он нам причинил. Лично я молюсь, чтобы Томми, наконец, начал лечиться. Ведь в таком состоянии он совершенно себя не контролирует! Мои сыновья на протяжении последних нескольких месяцев пытаются ему помочь.
Публикация от The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) 26 Мар 2018 в 10:28 PDT  Может возникнуть вопрос, каким образом произошла потасовка между отцом и взрослым сыном. Казалось бы, пусть не общаются, если не могут найти общий язык! По словам Памелы, Брэндон вызвался пожить некоторое время в доме отца, чтобы тем самым помочь ему. К сожалению, это привело лишь к еще одному конфликту. Брэндон утверждает, что с помощью удара кулаком лишь защищался от отца, который в очередной раз вспылил, будучи нетрезвым. Вероятно, теперь точку в их непростых отношениях поставит только суд. Читай также, почему Шон Пенн по-прежнему не может помириться с бывшей женой.
Публикация от Brandon Thomas Lee (@brandonthomaslee) 10 Июл 2017 в 9:24 PDT
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