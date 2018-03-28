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Что можно «подхватить» в бассейне
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Что можно «подхватить» в бассейне 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Бассейн — один из самых популярных видов активных развлечений, прекрасная альтернатива летнему пляжу в ненастный осенний или холодный зимний день… Но можно ли считать его безвредным для здоровья?
Осторожно, бассейн!
Некоторые считают, что бассейн с хлорированной водой — безопасное, стерильное место, говорит преподаватель Медицинской школы Нью-Йоркского университета Росини Раджапакса. Но на самом деле он далеко не безопасен. Согласно данным отчетов здравоохранительных учреждений, в последние годы существенно выросло количество случаев заболеваний, причиной которых стало посещение джакузи или бассейна. Как известно, в бассейн допускают только при наличии справки о состоянии здоровья. Но никаких гарантий эти справки не дают. Многие обращаются за ними не в государственные поликлиники, а в частные медицинские центры, где за определенную плату вам за пять минут выпишут все что угодно, без всякого осмотра и тем более анализов. Вы можете считать себя здоровым и не обращать внимания на симптомы инфекционного заболевания, поселившегося в вашем организме. Воду в бассейне регулярно спускают и хлорируют, бассейн моют. Но, если это общественный бассейн, туда регулярно приходят самые разные люди. В естественном водоеме есть возможность держаться от них подальше, поплавать в одиночку… Но площадь бассейна, как правило, ограничена и поделена на дорожки. Поскольку купаемся мы без верхней одежды, всяческим инфекциям, на первый взгляд, легко добраться до нашего тела. Итак, какие опасности нас «ждут» в бассейне, по мнению доктора Раджапаксы?
Диарея
Одной из главных причин ее возникновения является паразит, названный криптоспоридией. Он вызывает расстройство желудка, боли в животе и тошноту. Симптомы могут проявляться в течение двух недель. Как криптоспоридия оказывается в бассейне? Для этого в воду должно попасть хотя бы незначительное количество экскрементов зараженного человека. Паразит устойчив к хлору и способен к активности в течение длительного периода. Помните, что криптоспоридия может попасть внутрь, если вы случайно глотнете загрязненной воды или прикоснетесь руками ко рту. Не касайтесь вашего лица, пока не выйдете из бассейна и не примете душ с мылом и горячей водой!
Конъюнктивит
После посещения бассейна вы можете обнаружить, что ваши глаза покраснели, воспалились и гноятся. Это может являться аллергической реакцией на хлор. Но может быть и результатом инфекции. Источником ее могут стать другие посетители, которые не приняли душ прежде чем плавать, или мочатся в бассейне (такое встречается не так уж редко). Раздражать ваши глаза могут и химические вещества (например, косметика), которые остались на коже людей. Чтобы обезопасить себя, входите в воду бассейна только в защитных очках.
Сыпь джакузи
Эта зудящая красная сыпь на местах, не прикрытых купальником, носит инфекционный характер. Обычно мы подхватываем ее в джакузи, где вода слишком теплая и создается благоприятная среда для микробов. Стоит попасть на тело загрязненной воде, и… Лучше отложить поход в джакузи до конца сеанса в бассейне. Также не забывайте стирать ваш купальный костюм перед каждым посещением бассейна.
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